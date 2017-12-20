Sabun yapan ve satan Faruk Yılmaz, yılan sabunu için "Genelde saç dökülmesinin giderilmesinde tercih edilen ve güçsüz saçlara iyi gelir" dedi.

Yılmaz, yılan yağlı sabun dışında çörek otlu sabun ile ilgili ise; egzamaya, saç beyazlamasına iyi geldiğini söyledi.

Argan yağı gibi sabunun da saça iyi geldiğini söyleyen Yılmaz, argan sabunu ile ayaklar yıkandığı takdirde topuklarda görülen çatlaklar da düzeliyor şeklinde belirtti.

CİLDİ BESLER, PARLATIR, LEKELERİ YOK EDER...

Badem sabunun da cilt temizliği için uygun olduğunu ifade eden Yılmaz, kayısı sabunu hakkında ise, "Devamlı kullanımda ciltteki lekeleri zamanla azaltarak yok eder, cildi besler, cilde parlaklık kazandırır, yetişkinlerin dışında bebeklerde de özellikle pişik ve tahriş gibi durumlarda kullanılabilir" dedi.

Özellikle günümüzdeki gençlerin korkulu rüyası sivilceler için etkili bir çözüm olan çay ağacı sabununu öneren Yılmaz, "Sivilce için çay ağacı sabunun yanı sıra katran sabunu da etkilidir" diye söyledi.







SELAHATTİN BAYRAK