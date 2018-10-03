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Grip savaşçısı ıhlamur

Havaların yavaş yavaş soğumaya başladığı şu günlerde soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmak için vatandaşlar ıhlamuru tercih ediyor.

Grip savaşçısı ıhlamur

Havaların yavaş yavaş soğumaya başladığı şu günlerde soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmak için vatandaşlar ıhlamuru tercih ediyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:05
Grip savaşçısı ıhlamur

Ihlamurun faydaları nelerdir, nasıl demlenir, fiyatı nedir? İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar. Havaların soğumasıyla nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için aktarlara giden vatandaşlar yine en çok ıhlamuru tercih ediyor. Aktar Hamza Yıldırım, “Ihlamur hoş kokulu bir bitkidir. Boğazı yumuşatır. Uykusuzluk içinde kullanılabilir. Özelliklede bu mevsimsel geçiş döneminde, havaların değiştiği dönemde, günde 1-2 bardak tüketilmesi gerekiyor” dedi.

IHLAMURU DEMLEMENİN PÜF NOKTASI

“Ihlamuru alıp, suyun içine koyup, böyle fokur fokur kaynatmasınlar. Bu çok yanlış bir yöntem” diyen Aktar Hamza Yıldırım, “Ocağın üstüne koyup, foku fokur kaynatmak çok yanlış bir demleme yöntemidir. Bir çaydanlığa bırakılır,üstüne kaynar su konur ve 10 dakika boyunca demlemeye bırakılır. Sakın alıp böyle fokur fokur kaynatmasınlar çünkü bitkinin bütün özelliğini öldürürler. Sadece ıhlamur değil, tüm çiçekli bitkiler için söylüyorum; sakın böyle fokur fokur kaynatmasınlar” şeklinde konuştu.

BEBEKLER İÇİN IHLAMUR TÜKETİMİ

Ihlamur alırken dikkat edilmesi gereken püf noktalara değinen Hamza Yıldırım,” Ihlamurun rengi sarıdır. Sarı renk dışında böyle gri bir hal almış ıhlamurları, sakın alıp tüketmeyin. Anneler 1,5-2 yaşından sonra bebeklerine çok rahat ıhlamuru verebilirler. 1 yaşın altındaki bebeklerde ıhlamur tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Ihlamurun renginin sarı ve tazeliğini korumuş olması gerekiyor. Gri şeklindeki ıhlamuru kesinlikle almasınlar. Ihlamurun canlı ve sarı ve parlak renkli olmasına dikkat etsinler. Ihlamurun tüketim süresi bir yıldır, bir yılı geçen ıhlamurları tüketmeyin. Ihlamurun fiyatı şu anda 180 ila 200 arasında değişiyor. Ihlamuru içerken, bal ile tatlandırabilirsiniz, limon ekleyebilirsiniz. Gripten korunmak için ıhlamura bal ve limon ekleyip içebilirler” sözlerini kaydetti.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
ıhlamur
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