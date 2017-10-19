Gripten korunmak için uyulması gereken kurallardan bahseden Özgönül, en etkili yolun grip aşısı olduğunu söylerken, özellikle de risk grubunda olan kişilerin mutlaka aşılanması gerektiğine vurgu yaptı.

“Aşı yapılması sadece gribe karşı koruma yapmayacak aynı zamanda grip sonrası gelişebilecek diğer hastalıkların (bronşit ve zatürre gibi) gelişmesi de önlenmiş olacaktır. En iyi ikinci koruma yöntemi sağlıklı beslenmektir. Sağlıklı beslenmek dediğimizde hemen aklımıza bol salata, meyve gibi yiyecekler gelebilir. Fakat özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için hem bitkisel hem de hayvansal proteinlerden beslenmemiz gerekecektir” şeklinde konuşan Özgönül, bağışıklık sistemini güçlendirmek içinse C vitamini ve özellikle çinko yönünden zengin gıdalar ile beslenmek gerektiğini söyledi.

KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN!

“Grip en çok soluduğumuz havadan geçer. Bu nedenle havalandırması yetersiz ve çok kalabalık ortamlardan uzak durmamız bizi gribe karşı koruyacaktır. Gribin bulaşmasının bir diğer yolu da ellerimizdir. Özellikle dışarıda dolaşırken veya bir mağazada, alışveriş merkezinde gezinirken, ellerimizle dokunabileceğimiz nesnelere (asansör düğmesi, merdiven tutacakları, kapı kolları, yaslanılabilen duvar gibi yüzeyler, duraklarda bulunan direkler gibi) dokunmamaya özen gösterelim veya dokunacaksak elimize bir peçete alarak onunla dokunmak ve sonrasında bu peçeteyi hemen çöpe atmak iyi olacaktır. Hastalığın en sık eller ile bulaştığını unutmayalım ve dışarıdayken ellerimizi asla ağız ve burun bölgesine götürmeyelim. Götüreceksek mutlaka temiz bir kağıt peçete kullanalım” açıklamalarını yapan Özgönül, yolda karşılaştığımız yakın tanıdığımız bile olsa arkadaşlarımızla asla öpüşmememiz gerektiğini ifade etti.

Ellerimizi de sık sık yıkamaya çalışmamız gerektiğini ve çalıştığımız yerde kendimize özel bir bardağımız yoksa tek kullanımlık bardakları tercih etmemizin mikropların bulaşmasını engelleyeceğini açıklayan Özgönül, ayrıca çalıştığımız ortamda kullandığımız kalem gibi kırtasiye malzemelerine de itina ile yaklaşmamız gerektiğini ekledi.

HABER MERKEZİ