15 Ocak 2018 Pazartesi

GRİBE KARŞI 10 DOĞAL SAVAŞÇI

Havaların buz kestiği, nezle ve gribin kol gezdiği bugünlerde bağışıklık sistemini güçlendirmenin başlıca yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Özellikle de bazı besinler var ki, içeriğindeki bileşenlerle vücut direncini güçlendiriyor, gribe karşı doğal savaşçılar olarak bir adım öne çıkıyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:15
GRİBE KARŞI 10 DOĞAL SAVAŞÇI

  Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, "Özellikle soğuk kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten korunmak için C vitamininden zengin gıdaları tüketmek gerekmektedir" dedi.

NARENCİYE TÜKETİMİ EN İYİ KORUNMA YOLLARINDAN
  Narenciye; yani, limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları kış aylarında tüketmenin gripten korunmak için en iyi yollardan biri olduğunu söyleyen Ceylan, "Özellikle sabahları kalkınca limon dilimli ılık bir su içmek limonun antioksidan etkisiyle güne daha zinde başlamaya ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor. Portakalı ve diğer meyveleri, suyunu içmek yerine posasıyla tüketin" diye konuştu.

Yoğurt ve kefir ikilisi hakkında ise, "Probiyotik ve prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor. Yoğurt; içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı vücudun savunma sistemini geliştirirken; kefir de yoğurttan farklı olarak; sindirim sistemine yararlı bakterilerin yerleşmesini sağlayarak bağırsak florasını dengeleyip, bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalıklara karşı koruyor" açıklamalarını yaptı.

Uzman Neşe Ceylan, bunların yanı sıra adaçayı, balık, ıspanak ve fındık, ceviz, badem üçlüsünün faydalarına da dikkat çekti. Ceylan şunları söyledi:

ADAÇAYI, BALIK, FINDIK, CEVİZ...
  “Adaçayı içerdiği uçucu bileşenler sayesinde; özellikle grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı, enfeksiyonu önlemeye yardımcı oluyor. Hazırlama şekli önemli; bir tutam adaçayını kaynayan suya atıp 5 dakika demlenmesini sağlayarak ister 1 fincan tüketerek ister gargara yaparak kullanabilirsiniz. Ancak daha fazla miktarda ve her gün düzenli tüketilmesi erkeklerde hormonal değişikliklere, hamilelerde ise kanama riskini ve kasılmaları artırarak erken doğum riskine sebep olabilmesi açısından fazla miktarlarda ve uzun süre tüketilmesini önermiyoruz. Omega-3 ve proteinden zengin balık, içerdiği A ve B grubu vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Özellikle balık mevsimi olan kış aylarında haftada 2-3 gün ızgara, fırın veya buğulama balık tüketmek grip ve soğuk algınlığına karşı koruyor. İçerdiği C ve E vitaminleri ile bağışıklığı kuvvetlendirerek soğuk algınlığı ve gripten koruyor. Enfeksiyonu önleyen, kanserle savaşan maddeleri de barındıran ıspanak; içeriğindeki demir, kalsiyum ve magnezyumla kemiklerin güçlenmesine de fayda sağlıyor. Özellikle fındık, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar içerdikleri E vitamini, çinko, magnezyum, omega 3 gibi yağ asitleri, vitamin ve mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek gribe karşı kalkan görevi görüyor. Günde bir avuç tüketebilirsiniz. Fındık ve bademi kavrulmamış, çiğ tüketmek faydalı.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahGrip

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