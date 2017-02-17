17 Şubat 2017 Cuma

Gribal enfeksiyon yoğunluğu!

Acil servislerde özellikle son bir aydır ciddi bir gribal enfeksiyon yoğunluğu yaşanıyor.

17 Şubat 2017 Cuma 12:11
Gribal enfeksiyon yoğunluğu!

  Hastane koridorları ve acil servisler, özellikle gribal enfeksiyon şikayetiyle gelenlerle adeta dolup taşıyor. Uzmanlar kış ayları dolayısıyla artış hızı yükselen hastalıklarla mücadele için soğuktan korunma, iyi beslenme ve kapalı ortamlarda fazla kalınmamasını öneriyor.

 HERKES BU SALGINLA UĞRAŞIYOR
  Malatya’da hastanelerin özellikle son bir aydır bu tür hastalarla dolup taştığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili konuşan hasta yakınlarından Gülşen Tok, “14 yaşındaki kızım hastalandı. Birkaç gün acil servisine getirdik. Polikliniğe getirdik. Halen hasta kızım. İnsanları mahf eden bir salgın bu. Herkes bu aralar bu salgınla uğraşıyor. Mide bulantısı, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetleri vardı kızımın” dedi. Yine birçok vatandaş, bu salgın nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler.   

 TEMAS EN AZA İNDİRİLMELİ
  Öte yandan uzmanlar özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunanların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıyor. Uzmanlar, gribal enfeksiyonlu kişilerden uzak durulması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca kalabalık yerlerde mümkün olduğunca uzak durulması gerektiği de ifade ediliyor. Hastalıklı insan ile temasın azaltılması, ortamın havalandırılması, beslenmeye dikkat edilmesi, stresten uzak durulması gibi tavsiyeler uzmanlar tarafından veriliyor. C vitamini gibi zengin besinler yemek, portakal, greyfurt, limon, mandalina, hatta yeşil elma gibi meyvelerin tüketilmesi de yine verilen tavsiyeler arasında bulunuyor.

MUTLU SARIGÜL
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