Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi “Keratokonus gözün en dış ortamında bulunan saydam tabakanın incelmesi, bombeleşmesi veya dikleşmesi şeklinde tanımlanabilir. Hastalık tedavi edilmezse ya da ilerlemesi durdurulmazsa nihai körlüğe gidebilmektedir” diyor. Nedenleri tam olarak bilinememekle birlikte, gözleri aşırı ovalamanın bu hastalığın gelişimine yol açabildiğini, tedavisinde ise en yeni yöntem olan hibrid lenslerin umut verici olduğunu belirten Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, ülkemizde yaklaşık her bin kişiden 3’ünde görülen ve özellikle 15-25 yaş arasında hızlı ilerleme gösteren keratokonusun kesin bir nedeni bulunmamakla birlikte, genetik kalıtımın, çeşitli sistemik hastalıklar veya göz rahatsızlıklarının bu hastalığa zemin hazırlayabildiğini belirterek, “Dikkat çeken önemli bir bilgi de; ergenlik döneminde yoğun alerji şikayeti olanlarda gözü ovalamanın bu hastalığın gelişimine yol açtığını gösteren güncel yayınlar mevcuttur. Özellikle uzun süreli bilgisayar kullanımının artırdığı djital göz yorgunluğunun sıklıkla eşlik ettiği kuru göz sendromunda gözlerimizi aşırı ovalamak ileride bu rahatsızlığın görülme riskini artırmaktadır” diyor. Son yıllarda giderek yaygınlaşan keratokonusun, erken evrelerde şikayet oluşturmaması nedeniyle kolay tespit edilemediğini, buna karşın ileri teknoloji cihazlarının rutin kullanıma girmesi ile erken evrelerde tanınmasının mümkün hale geldiğini belirten Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi “Özellikle 2 dereceden yüksek astigmatı olan ve gözlükle tam düzeltilemeyen kişilerin kendilerinde bu hastalığın olabileceğini düşünerek görme keskinliği muayenelerini her yıl mutlak surette yaptırmaları çok önemlidir” sözlerini kaydetti.

KÖRLÜĞE KADAR GİDEBİLİR!

Keratokonusun 15’li yaşlarda başladığını ve 10 yıl içerisinde hızlı ilerleme gösterdiğini belirten Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, basit miyopi gibi normal bir kırma kusuru olan kişilerde 18 ile 25 yaşları arasında gözlük numaralarının durduğunu, buna karşın ilerlemenin 25 yaş sonrasında da devam etmesi halinde akla bu hastalığın getirilmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle 18 yaşından sonra da ilerleyen bir kırma kusurunuz varsa hatta bu kusur gözlük ile tam düzeltilemiyorsa siz bir keratokonus hastası olabilirsiniz. Tedaviye başlanmazsa görme düzeyi giderek azalıyor, ilerleme durdurulmazsa nihai körlüğe yol açabiliyor” ifadelerini kullandı. (HaberMerkezi)

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