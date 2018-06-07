Gözlerinizi alerjilerden koruyun!

Yrd. Doç. Dr. Melike Gedar, “Yaz aylarında oluşabilecek alerjilere karşı gözlerimiz, en korunmasız organlarımızdır. Bu dönemlerde, gözlerde oluşabilecek alerjik konjonktivit gibi rahatsızlıklara karşı ek tedbirler almak gerekebilir” dedi.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Yaz alerjilerinin en sık görüldüğü organın gözler olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Melike Gedar, “Çevreyle direkt temasları sebebiyle gözler, alerjik reaksiyonların en sık görüldüğü organlarımızdır. Kaşınma, batma, sulanma, yanma, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozuklukları gibi belirtiler yaz aylarında hissediliyorsa, bunun sebebinin alerji olma olasılığı oldukça yüksek. Yaz alerjilerinin oluşturduğu diğer olumsuz etkiler arasında burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı ve kaşıntı da bulunuyor. Eğer bu belirtiler kendilerini yaz aylarında daha sıklıkla gösteriyorsa, detaylı bir göz muayenesine giderek gerekli tedbirleri almakta büyük fayda var” ifadelerini kaydetti.

LENS RİSKİ ARTTIRIYOR

Güneş ışınlarının göze zarar verdiğini belirten Gedar, “Gözlerde oluşabilecek pek çok hastalık için en önemli etkenlerden bir tanesi güneş ışınlarıdır. Ultraviyole ışınları sebebiyle oluşabilecek konjonktivit gibi rahatsızlıklardan korunmak için, UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra, lens kullanımı da alerjik reaksiyonların oluşma riskini arttıran faktörler arasında yer alıyor. Yaz döneminde uçuşan polen ve tozlara ek olarak, deniz ve havuzlara lensle girmek de gözlerde alerjik reaksiyon oluşumunu tetikleyebilir. Lenslerin üzerine yapışacak polen ve mikroplar, alerjilerden iltihaplanmalara kadar pek çok ciddi problem oluşmasına sebep olabilir. Bu sebepten dolayı, özellikle yaz aylarında lens yerine gözlük kullanılması, bu riskleri en aza indirmek için alınabilecek önlemlerden bir tanesi” şeklinde konuştu.

EN SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIK BU

Havanın ısınmasıyla birlikte görülme oranlarında ciddi artış yaşanan alerjik konjonktivit hastalığının ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerin alerjiler, enfeksiyonlar ve çevresel faktörler olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Gedar, “Alerjik konjonktivit, gözlerde aşırı sulanma, ağrı, kaşıntı, çapaklanma ve sabahları kirpiklerde kabuklanma belirtileri ile kendisini gösterir. İlerleyen dönemlerde gözlerin sıklıkla kaşınması ile birlikte oluşabilecek keratokonus gibi rahatsızlıkların oluşmasının engellenmesi için, bu belirtilerin gözlendiği kişilerin hızlıca detaylı bir göz muayenesinin gerçekleştirilmesi ve tedavilerine başlanması gerekiyor. Alerjik konjonktivit hastaları için ancak zamanında teşhis ve tedaviler sayesinde, ilerleyen dönemde çok ciddi sonuçlar oluşmasının önüne geçilebilir. Bulaşıcı bir hastalık olan alerjik konjonktivitin tedavi aşamasında, hastalarda dranajı en aza indirmek için reçeteli göz damlaları önerilebilir. Aynı zamanda alerjik reaksiyona sebep olan maddelerin tespit edilerek temasın minimuma indirilmesi, iltihap giderici ilaçlar ve antibiyotik kullanımı ile konjonktivit kontrol altına alınabilir” dedi.