Gözlerimiz, beynimizin uzantısı ve dış dünyaya açılan penceremizdir. Basit diye düşünüp ertelediğimiz birçok göz rahatsızlığı aslında önemli göz hastalıklarının ve diğer hastalıkların habercisi olabilir. Gözümüzdeki yanma, batma, sulanma, ağrı, görme değişikleri gibi belirtilerde zaman kaybetmeden göz hekimine başvurmalıyız.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Seyhan Karatepe Haşhaş, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

GÖZLERDE OLUŞAN SULANMALARA DİKKAT!

Haşhaş, “Erken bebeklik döneminde gözlerde oluşan sulanmalar, gözyaşı kanal tıkanıklığı, doğumsal göz tansiyonu gibi hastalıklardan kaynaklanabilir. Erken teşhis son derece önemlidir. Bebeklerde ilk bir aydan sonra göz muayenesi kesinlikle yapılmalıdır. Eğer göz muayenesi yapılmaz ise bir gözde mevcut olan göz tembelliğinin aile tarafından tespit edilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile tüm çocuklarda rutin göz muayeneleri şarttır. Gözlerde kaymadan şüpheleniliyorsa, televizyon yakından izleniliyorsa hiç vakit kaybedilmemelidir. İleri yaşlarda ise göz yaşındaki kalitede bozulma (kuru göz), görme bozuklukları, alerjik hastalıklar, göz kapaklarındaki sarkmalar gibi problemler gözlerde sulanmaya neden olabilir. Gözlerdeki sulanma görmeyi bozarak günlük hayatımızı oldukça etkiler ve yaşam kalitemizi düşürür. Altta yatan hastalığın tedavisi ile bu problemler çözüldüğünde ise yaşam kalitemiz artacaktır” sözlerini kaydetti.

GÖZLERDEKİ IŞIK ÇAKMALARI, KÖRLÜĞE YOL AÇABİLİR

“Gözlerdeki ışık çakmaları ve uçuşmalar, göz içi sıvısının zaman içinde bozulmasına bağlı olarak retina tabakasında gelişen çekintilerden kaynaklanır. Bu çekintiler, retina tabakasında yırtık oluşumuna neden olabilir. Bu yırtıkların tedavisi, erken tanı ve lazer tedavisi ile oldukça başarılıdır. Erken müdahale, sadece ameliyat ile tedavi edilen retina dekolmanının gelişimini engellemiş olur” diyen Dr. Haşhaş, özetle şunları kaydetti:

“Alerji, enfeksiyon, kuru göz, üveit, göz tansiyonu gibi bir çok hastalık göz kanlanmasına yol açabilir. Detaylı bir muayene ile bu hastalıklar birbirinden ayırt edilebilir ve altta yatan hastalıkların tedavisi ile sorun tamamen çözülebilir.

DİYABETİN GÖZÜME BİR ETKİSİ VAR MI?

Tüm diyabet hastaları, en az yılda bir göz muayenesine gitmelidir. Diyabetik hastalarda gün içinde görme değişikleri mevcutsa rutin tarama sürelerini beklemeden bir göz uzmanına müracaat etmeleri gereklidir. Diyabet hastalığı hem göz merceğini tutarak erken yaşta katarakta, hem de göz arkasında retina tabakasında ödeme ve kanamaya yol açarak görme kaybı yapabilir. Erken teşhis ve tedavi ileride oluşacak görme kayıplarını engeller ve mevcut görmenizi iyileştirebilir.

Toplumun yüzde 2’sinde göz tansiyonu mevcuttur. Bu durum görme kaybı yapıncaya kadar hiçbir bulgu vermez. Göz tansiyonu taramasının her yıl yapılması görmenizin korunması için mutlaka gereklidir.”