‘Göz’den kaçırmamanız gereken sinyaller

Üzerine titrediğiniz çocuğunuzun gözlerinin içine bakıyorsunuz şüphesiz. Sağlıklı, başarılı ve mutlu bir çocuk olması en büyük dileğiniz… Peki ya gözlerinin içine baksanız da gözünüzden kaçan bazı sinyaller olabileceğini hiç düşündünüz mü? Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgül Altıntaş, gözde sinsi bir sorunun okul başarısını da çok yakından etkilediğini belirterek “Özellikle miyop, hipermetrop ya da astigmat hastalığı olan bir çocuk, okulda tahtayı göremeyebilir ya da gözlerinde olası bir sorun nedeniyle dikkatini toparlamakta zorlanır. Bu nedenle çocuklarımızın göz muayenelerini yaptırmak çok önemli” diyor.

Prof. Dr. Özgül Altıntaş çocuklarda ‘göz’den kaçırmamanız gereken 10 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Dr. Altıntaş, özetle şunları kaydetti:

SIK SIK GÖZ KIRPMA

“Ailelerin genellikle ‘tik’ olarak yorumladıkları ve ‘geçer’ diye bekledikleri sık sık göz kırpmanın altında aslında bambaşka bir neden yatabiliyor! Alerji nedeniyle kaşıntısı olan ve yeteri kadar gözyaşı olmayan çocuk sık sık gözünü kırpmak zorunda kalıyor. Okulda ders esnasında çocuğun gözlerini kırpmak zorunda kalması dikkat dağınıklığı ve derse odaklanamamaya da yol açıyor.

BAŞINI SÜREKLİ BİR YÖNE ÇEVİRME

Çocuğunuz okulda tahtaya bakarken, bir şey okurken ya da televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çevirme ihtiyacı hissediyorsa dikkat edin. Çünkü başını sürekli bir yöne çevirme ihtiyacı; göz hareket kısıtlılığını telafi etme ihtiyacı ve/veya iyi gördüğü göz tarafına doğru bakma eğilimi nedeniyle oluşuyor.

IŞIĞA HASSASİYET

Alerjisi nedeniyle göz yüzey rahatsızlığı ve göz kuruluğu olan çocuk ışıklı ortamda çok rahatsız olurken, gözlerinde aşırı sulanma ortaya çıkabiliyor. Işığa karşı hassasiyeti dolayısıyla gözlerini ancak kısarak bakabiliyor.

BİR GÖZÜNÜ KAPALI TUTMA

Dışa doğru gizli şaşılıkta, özellikle güneşli havalarda karmaşık bir görüntü oluştuğundan, çocuk tek gözünü kapatmak zorunda kalıyor. Şaşılık (gözde kayma) nedeniyle derinlik hissi gelişimi etkilenen çocuklarda el göz koordinasyonu azalabiliyor. Şaşılık yeni başladıysa yürüyüşünde dengesizlik de görülebiliyor.

BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİ

Baş ağrısının birçok nedeni olmakla birlikte, önemli nedenlerinden birini de göz problemleri oluşturuyor. Örneğin; okulda tahtayı netleştirebilmek ve yazılara odaklanabilmek için sürekli kendini zorlama sonucu çocukta baş ağrısı meydana geliyor. Ancak aileler bunun geç farkına varabiliyor.

Gözlük ihtiyacı olan çocuk görüntüyü netleştirmek için bazı uyum mekanizmalarını devreye sokuyor. Bunu bir süre yapabilse de ardından yorulup devam edemiyor. ‘Dikkat dağınıklığı’ ya da ‘dalgınlık’ olarak tanımlanabilecek bu durum, aslında çocuğun sadece gözlük ihtiyacından kaynaklanabiliyor.

GÖZLERİNİ KISMA YA DA OVALAMA

Alerjinin neden olduğu kaşıntıyı azaltabilmek ya da net göremediği için görüntüyü netleştirebilmek için çocukta gözlerini kısma ve ovalama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu nedenle öğretmenlerin çocukları yakından takip etmeleri, olağandışı bir durumda aileyi mutlaka bilgilendirmeleri çok önemli.

Özellikle alerji zemini olan çocukların okulların açılmasıyla şikayetleri artıyor. Kalabalık ortamda havada uçuşan tozlar ve alerjenlerin çok olduğu ortamlar gözleri de olumsuz etkiliyor. Çocuğunuz gözüne eliyle çok sık temas ediyorsa bunun nedeni göz muayenesiyle araştırılmalı.

OKURKEN PARMAKLA TAKİP ETME

Okurken veya yazarken çok yakından bakma, satır kaydırma veya sürekli parmakla takip etme de olası bir göz problemine işaret eden belirtiler arasında yer alıyor. Gözlerde hafif içe doğru yönlenme eksikliği olan (konverjans yetmezliği) çocuklarda yakına baktığı zaman kimi zaman dışa kayma ortaya çıkıyor. Bu esnada okuduğu satırı veya kelimeyi takip edemediği gibi, baş ağrısı oluşuyor ve yakın çalışmaya isteksizlik ortaya çıkabiliyor. Oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanma da olası bir göz sorunundan kaynaklanıyor olabilir.” (Haber Merkezi)