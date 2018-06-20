Gözaltı torbalarınızla vedalaşın

Resuloğlu, “Gözaltı bölgesi vücudunuzun sodyum seviyesinin en düşük olduğu bölgelerden biri olduğu için gereğinden fazla tuz tükettiğinizde bu bölgelerde şişlik oluşması kaçınılmaz hale gelebilir. Bu nedenle tuz yüklü bir akşam yemeği yediğinizde sabah gözaltı torbalarınız şişmiş olarak uyanabilirsiniz” dedi.

Alerjinizi yönetin!

“Alerjilerin artış gösterdiği mevsimlerde burnunuz dışında en çok etkilenen organınız sürekli sulanan ve şişen gözlerinizdir” diyen Resuloğlu, “Bu dönemlerde hekiminizin önereceği alerji giderici ilaçlarla gözaltı bölgesindeki şişliklerle karşılaşmaktan kurtulabilirsiniz. Özellikle burun tıkanıklığına, sürekli hapşırmaya neden olan alerjiler gözlerinizi olumsuz yönde etkileyebilir” şeklinde konuştu.

Uyku pozisyonunuz gözaltı torbalarınızın çoğalmasına neden olabilir!

Dr. Resuloğlu şu açıklamaları yaptı:

“Sağ ya da sol yanınıza yatanlardansanız, yerçekimi sıvıların gözaltı derinizde toplanmasına neden olduğu için gözaltı torbalarınız oluşabilir. Mümkün olduğunca sırt üstü ve başınızın altını yüksek tutacak şekilde yatmayı deneyin. Yatmadan önce silinmeyen makyaj göz ve göz çevrenize zarar vermesinin yanı sıra şişkinlik ve gözaltı torbalarının artmasına da neden olabilir. Alkol cildinizdeki nemi azaltır. Özellikle göz çevresindeki narin bölgenin nemi azaldığında göz torbaları oluşabilir. Yatmadan önce bir bardak su için ve göz çevrenize uygun bir nemlendirici kullanın. Vücudunu güneş ışığından korumak için yaptıklarınızı yüzünüz için de yapıyor musunuz? Çok fazla güneş, cildinizin sarkmasına, gözlerinizin kırışmasına neden olabilir. Yüzünüzü zararlı ışınlardan korumak için güneş kremi, güneş gözlüğü ve şapka kullanın. Sigara, cildinizi kurutur ve zayıflatır. Sigarayı bırakarak daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Gözleriniz şişiyorsa soğuk kompres yapın. Soğuk şişkinliği hafifletir. Bunun için soğutulmuş kaşık, salatalık dilimleri veya çay poşetlerinden yararlanabilirsiniz.”

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