Göz yaralanmalarında yanlış müdahale körlük sebebi

Gözlerde şampuan kaçmasından sert objeler ile temas sebebiyle oluşan ciddi yaralanmalara kadar pek çok problemin doğru ilkyardım müdahaleleriyle kontrol altına alınabileceğini belirten Doç. Dr. Levent Akçay, “Problem ne olursa olsun, yapılacak ilkyardım müdahalesinde gözlere veya kontakt lenslere dokunulmaması, gözlerin ovuşturulmaması, gözlerdeki objelerin çıkarılmaması ve sargı yaparken göze fazla basınç uygulanmamasına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor” uyarılarında bulundu.

Gözlerde ilk yardım müdahalesi gerektirecek yaralanmalar ile ilgili bilgiler paylaşan Akçay, “Gözlerde oluşabilecek her türlü yaralanmanın ciddiye alınması ve zamanında yapılacak ilkyardım müdahaleleri, gözlerde körlüğe varabilecek olumsuz sonuçların önlenmesini sağlayacaktır. Göz yaralanmalarında ilk dikkat edilmesi gereken noktalar; göz veya kapaklarda ağrı olup olmadığının, görünür bir yaralanma veya kan toplanmalarının, görmede kayıp olup olmadığının ve gözlerden sıvı akıntısının olup olmadığının gözlemlenmesi ve belirlenmesidir. Ancak olay anında yapılacak ilk müdahale ve hastanın doğru yönlendirilmesi sayesinde, ciddi problemler oluşması önlenirken hastanın görme yetisinin korunması da sağlanabilir” şeklinde konuştu.

MÜDAHALE EDİLMEZSE…

Gözlerde gerçekleşen farklı yaralanmalarda uygulanabilecek ilkyardım müdahaleleri ile gözlerin korunması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Akçay, bu müdahaleler ile ilgili şunları paylaştı:

“Gözlerde oluşan yaralanmalar arasında darbe sebebiyle oluşan problemler, en sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Darbe sebebiyle oluşan yaralanmalarda enfeksiyon riski de göz önünde bulundurularak, bir noktada mutlaka bir göz hekimine başvurulması gerekiyor. Darbe sebebiyle oluşan yaralanmalarda, göze 5-10 dakika arasında soğuk kompres uygulaması yapılır. Ancak buzun cilde direkt olarak dokunmaması gerekiyor. Bunun yerine buz ile göz arasında bir kumaş kullanılarak uygulanması ve en kısa sürede göz doktoruna başvurulması gerekiyor. Keskin nesneler sebebiyle oluşabilecek kesiklerde ise, gözlerin veya göz kapaklarının yıkanmaması, göze kaçan bir cisim var ise kesinlikle çıkarılmaması büyük önem taşıyor. Bu gibi durumlarda hastaların, gözü koruyacak şekilde kapatmaları ve dış etkenlerle temasını keserek en kısa sürede bir göz doktoruna veya acile başvurmaları gerekli. Evde veya işyerinde bulunan kimyasal maddelerin göze temas etmesi halinde ise, hastaların öncelikle sakin olmaları ve gözlerini olabildiğince açık tutmaları gerekiyor. Gözlerin kapanması, kimyasal içeriklerin gözün içerisinde daha fazla işlemesine yol açacaktır. Gözleri bol su ile 15-20 dakika boyunca yıkamaları ve gözleri bu süre boyunca açık tutmaları büyük önem taşıyor. Ardından ise hızlıca bir göz doktoruna giderek durumun kontrol altına alınması gerekir.”