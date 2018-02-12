GÖZ SEĞİRMESİNİN NEDENLERİNDEN BİRİ BU

Doç. Dr. Barış Sönmez, “Göz seğirmesi, göz kapaklarında gelişen ani ve kısa süreli spazmlar nedeniyle ortaya çıkar. Kısa süreli bu spazm genellikle görmeyi etkilemez. Sıklıkla birkaç dakika sürer ve geçer. Dışarıdan bakıldığında görülmez ve görünüşü etkilemez. Nadiren birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir” şeklinde konuştu.

GÜNDE 3-4 FİNCANI GEÇMEMELİ

Hafif seyreden göz seğirmesinden hızlı bir şekilde kurtulmak için, yeterli sürede ve kaliteli uykuya önem verilmesi gerektiğini, kardiyo, gevşeme ve germe egzersizleri yapılmasını, kahve ve çay tüketiminin de azaltılması gerektiğini söyleyen Sönmez, “Keyif için içilen kahvenin dozu günde 3-4 fincanı geçmemelidir” dedi.

Sönmez, “Yorgun ve stresli zamanlarda ister istemez daha sık ve yoğun miktarda çay kahve içilmektedir. Bu da göz seğirmelerinin sıklığını ve süresini artırabilir. Farkında olmadan kahve dışındaki yiyecek ve içeceklerden, bazen de bazı ilaçlardan yoğun miktarda kafein alımı gerçekleşebilir. Kış döneminde yaygın görülen soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan birçok ağrı kesici ve ateş düşürücünün de kombine olarak kafein içerdiği unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com