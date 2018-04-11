GÖZ SAĞLIĞINA DİKKAT!

Göz muayeneleri sayesinde, gözlerde oluşabilecek rahatsızlıklara ek olarak, hayati tehlike yaratan farklı hastalıkların da ilk belirtilerinin gözlemlenebildiğini belirten Bavbek, “Rutin olarak gerçekleştirilen göz muayeneleri sırasında fark edilebilecek pek çok hastalığın teşhisi ve ardından doğru branşlara yapılacak yönlendirmeler, özellikle kanser hastalarında hayati önem taşıyabiliyor. Göz muayeneleri sayesinde; yüksek kolestrol, tümörler, tiroit, yüksek tansiyon, diyabet, kanser türleri, AIDS, MS, alzheimer, parkinson ve bağışıklık sistemini olumsuz olarak etkileyebilecek pek çok farklı rahatsızlığın ilk belirtilerini tespit edebilmek mümkün” ifadelerini kullandı.

GÖZ MUAYENESİNİN AŞAMALARI

“Göz muayenelerinden istenilen sonucun alınabilmesi için hastaların, muayenenin yapıldığı merkezde göz sağlığı konusunda en yeni teknoloji ve tekniklerin kullanıldığından ve hekimlerin tecrübeli olduğundan emin olmaları gerekmektedir” diyen Bavbek, göz muayenesinin aşamalarını şöyle sıraladı:

“Göz keskinliği değerlendirilmesi, göz kapağı ve göz hareket testi, ön segment muayenesi, göz tansiyonu değerlendirmesi, damlalı muayene, göz dibi muayenesi.”busabahmalatya.com