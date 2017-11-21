Düzeltilebilecek sorunların erken tanısı tıbbın tüm diğer alanlarında olduğu gibi göz hastalıklarında da büyük önem taşıyor. Bunların başında miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları geliyor. Eğer varsa okul çağı öncesi bu sorunların saptanması çocukluk çağında mümkün olduğu halde ileri yaşlarda tedavisi mümkün olmayan göz tembelliğine bağlı kayıpların yaşanmasına engel oluyor. Gözlerdeki kaymalar da bazen ebeveynler tarafından net olarak anlaşılamayabiliyor. Düzeltilmemiş kaymalar da görme fonksiyonunda ileri yaşlarda düzeltilemeyecek kayıplara neden olabiliyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Altan, “Görme derecesi ve kalitesinin yüksekliği; görsel uyaranların daha iyi, daha hızlı ve daha doğru şekilde algılanmasını sağlar. Bu da yalnızca okulda değil, tüm alanlarda ve yaşam boyunca başarıyı etkiler. İyi görme hedeflenen nesnenin görüntüsünün hızlı ve doğru bir biçimde beyne aktarılmasını ve bilginin işlenmesini sağlar. Bu da öğrenmenin hızını ve niteliğini olumlu yönde etkiler” diye konuştu.

ÇOCUĞUNUZUN GÖZ SAĞLIĞINI KORUYUN

Altan, uzun süre yakına odaklanmanın miyopinin gelişimini artırdığını belirterek, bu nedenle özellikle günümüzde çok kullanılan akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımına kısıtlama getirilmesinin ve çocukların açık hava aktivitelerine yönlendirilmesinin uygun olacağını belirtti.

Ellerin gözlere teması, göz enfeksiyonlarının oluşumunda önemli bir kaynaktır. Bu nedenle çocukların buna karşı uyarılması gerekir. Çocuk gözüne eliyle çok sık temas ediyorsa bunun nedeni göz muayenesiyle araştırılmalıdır.

HABER MERKEZİ