Hemen hemen bütün insanların yaşadığı, birçok sebepten ötürü oluşabilen göz kızarıklığı rahatsızlığı, başta önemsiz gibi görünse de, temelinde önemli bazı hastalıkların belirtisini taşıyabiliyor ya da hastalığın bizzat kendisi olabiliyor. Kontrolünün ihmal edilmemesi gereken göz kızarıklığının sebepleri, varabileceği noktalar ve gözlerimizi korumak adına yapılabilecekler konusunda Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Faruk Kapu önemli bilgilendirmelerde bulundu.

MEVSİMSEL OLARAK DEĞİŞEBİLİYOR

Göz kızarmasının önemsenmesi gereken ve kişinin kendi kendine koyabileceği teşhislerle sürdürülmemesi gerek bir durum olduğunu ifade eden Op. Dr. Faruk Kapu, göz kızarmasının genel olarak enfeksiyöz veya alerjik durumlara bağlı olarak ortaya çıktığını belirtti. Op. Dr. Faruk Kapu, göz kızarmasının sebeplerinin mevsimsel olarak değişebileceğini ifade ederek, “ Özellikle bu mevsimlerde biraz daha bulaşıcı durumlar, enfeksiyöz durumlar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Konjonktivit dediğimiz rahatsızlıklar gibi örneğin. Yaz aylarında ise daha çok alerjik hadiseler sonucunda gözlerde kızarma meydana gelebiliyor. Bunlar genel olarak ilaçlarla tedavi edilebilen ve pek fazla sorun teşkil etmeyen durumlar oluyor “ diye konuştu.

ÖNEMSİZ GÖRÜNEN DURUMLAR ÇOK ÖNEMLİ OLABİLİYOR

Gözlerde “ üveyit” denilen, iltihaplanma sonucu oluşan ve daha ciddi, kronik bir şekilde seyredebilen rahatsızlığın da göz kızarıklığı yapabildiğini belirten Op. Dr. Faruk Kapu, “Aslında gözde meydana gelen birçok sorun, ciddi olsun veya olmasın, göz kızarıklığı şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu yüzden, bu kızarıklıkların mutlaka bir göz doktoru tarafından görülmesinde fayda var. Çünkü önemsiz zannettiğimiz şeyler aslında çok önemli olabiliyorlar. Mesela üveyitler, daha çok kronikleşme eğiliminde oluyor ve uzun süren tedaviler gerekebiliyor. Üveyit dediğimiz rahatsızlık tek başına bir göz rahatsızlığıdır fakat sistemik hastalıklarla beraber de seyredebilir, özellikle romatizmal durumlarda. Hatta bir nevi gözün romatizması şeklinde de düşünülebilir bu durum. Uzun süreli bir tedavi gerektirebiliyor. Sonrasında bazı komplikasyonlar gelişebiliyor. Bu hastalarda katarakt oluşabiliyor, glokom dediğimiz göz tansiyonuna sebep olabiliyor ” ifadelerini kullandı.

TANSİYON, DİYABET GÖZLERİ DE VURUYOR

Orta yaşın üzerindeki insanlarda hipertansiyona bağlı olarak oluşan kanamaların da gözde yoğun bir kızarıklığa sebep olduğunu söyleyen Op. Dr. Faruk Kapu, tansiyon, diyabet tarzı rahatsızlıkların, zaman içinde gözleri de etkilediğini söyledi. Dışarıdan görünen göz kızarıklıklarında diyabetin çok etkisi olmadığını kaydeden Op. Dr. Faruk Kapu, “Diyabet daha çok gözün arka kısmına, retina tabakasına zarar verir. Bunu da dışarıdan fark etmek mümkün değildir, sorun buradadır zaten. Hasta bunu zaman içinde fark eder, bulanık görme ve görme azalması şeklinde kendini gösterir. Daha ileri aşamalarda ciddi görme kaybıyla seyreder. Önceden bir kızarıklıkla kendini belli etmez, hasta kendisi fark edemez. Ancak bir göz doktoru anlayabilir. Fakat özellikle orta yaş üzerinde, hipertansiyonla alakalı bir durumda gözde kızarıklık, bu durumun önde gelen sebeplerinden olabiliyor” şeklinde konuştu.

GENEL GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK ÖNEMLİ

Genel göz sağlığını mümkün mertebe korumaya çalışmak gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Faruk Kapu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Uzun süre bir ekrana bakarak çalışan insanlarda, gözü daha az kırpmaya bağlı olarak ister istemez bir göz kuruluğu meydana gelebiliyor. Bu durumun yarattığı rahatsızlık kişiden kişiye değişebiliyor elbette. Çok rahatsız olan ve sürekli göz kırpma ihtiyacı duyan kişileri suni göz damlalarıyla tedavi ediyoruz. Bunun dışında, telefon ekranı ve ya bilgisayar ekranıyla sık uğraşılıyorsa, yarım saatte bir mola verip gözleri dinlendirmek önemli. Ekran uzaklığını iyi ayarlamak lazım. Çalışırken ekrana 40-45 santim geriden bakmak lazım. Gözleri dinlendirmek için verilen molalarda gözleri kapatmak, uzağa bakmak gibi şeyler de yorulmuş gözleri kısmen rahatlatabiliyor. Gözlük kullanan insanlar da çeşitli filtreler kullanarak, ekranın verdiği rahatsızlığı biraz da olsa azaltabilir.”

TAHİR ÖZÇELİK