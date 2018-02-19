GÖZ HASTALIKLARINI BERABERİNDE GETİRİYOR

Fatih Atmaca, “Göz çevresinde kullanılan bütün ürünler sadece göz çevresindeki cilt için değil, göze kaçma ihtimali yüzünden, göz için de güvenlik standartlarını sağlamalıdır. Pek çok göz kozmetiğinin üzerinde hipoalerjenik, göz doktoru onaylı, dermatolojist onaylı gibi ifadeler yer alır. Ürün seçerken sadece bu ifadeleri dikkate almak yerine, güvenilirliği ile tanınan ve gerekli klinik çalışmaları yürüttüğü bilinen ürünü tercih etmeliyiz” diye konuştu.

UYKU ÖNCESİ MAKYAJINIZI TEMİZLEYİN!

Gözlerimizin uyku esnasında kendisini yenilediğini ifade eden Dr. Atmaca,“Gözyaşı bezleri gözün nemli kalmasını sağlar ve ertesi güne ferah başlamamız için çalışır. Uyku sırasında gözde kalan makyaj malzemesi, bu yenileme sürecine şüphesiz engel olacaktır. Bu nedenle uygun temizleme malzemeleri ile makyajın uyku öncesinde etkin bir şekilde temizlenmesi çok çok önemlidir” açıklamalarını yaptı.

“Gözünüzde bir enfeksiyon başladığında, iyileşene veya göz hekiminiz onaylayana kadar makyaja ara verilmelidir. Enfeksiyon varlığında makyaja devam etmek, bakterileri gözünüze tekrar tekrar bulaştırmak demektir” diyen Atmaca, enfeksiyon varken kullanılan ürün varsa, bu ürünü bir daha kullanmamak gerektiğini önerdi.busabahmalatya.com