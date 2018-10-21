Göz enfeksiyonu salgınına dikkat

Göz enfeksiyonun kolaylıkla bir başkasına bulaşabileceğini dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Bir birey enfekte olduğu zaman çevresindeki tüm aile fertleri, yakın temasta yaşadığı ve çalıştığı kişilerin büyük çoğunluğu enfekte olur. Her olgu aynı şiddette veya aynı bulgular ile seyretmez” diye konuştu.

HASTALIK GÖZ DIŞINDA TÜM VÜCUTTA SEYREDEBİLİR

Hastalığın göz dışında tüm vücutta seyreden belirtilerinin olduğuna da değinen Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Konjonktivit dediğimiz kızarıklık süreci gözlerde başladığında tüm vücuda yayılarak yüksek ateş, boğaz ağrısı ve karın sancısı gibi belirtileri ortaya çıkartıyor. Genel kırgınlık hali gibi belirtiler de göz enfeksiyonuna bağlı seyir ederek vücutta ciddi hastalıklar oluşturabilir” uyarısında bulundu.

Toplu yaşam alanlarındaki yakın temasın bu hastalığın yayılmasına zemin hazırladığını vurgulayan Uslu, “Bu enfeksiyon gün içerisinde zaman geçirilen okullar, toplu taşıma araçları, klinikler, hastaneler ve ofislerde damlacık yolu ile karşı tarafa bulaşabiliyor. Tüm viral hastalıklarda olduğu gibi sık el yıkama, ortamı havalandırma, hasta birey ile teması kesme, hasta bireylerin işe ve okula gönderilmemesi bu dönemde büyük önem taşıyor” sözlerini kaydetti.

TEDAVİ ENFEKSİYONUN ŞİDDETİNE GÖRE BELİRLENEBİLİR

Adenoviral göz enfeksiyonunun tedavisinin bulgulara ve şiddetine göre değişkenlik gösterebildiğini belirten Op. Dr. Uslu, “Göz hekimleri muayenede topikal damla veya pomadlar vererek çeşitli önlemler eşliğinde tedaviyi planlar. Bulgular şiddetli seyrediyor ve korneada tutulum varsa korneada leke kalıp görmeyi azaltan sekel kalabilir” diye konuştu. (Haber Merkezi)