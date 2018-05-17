Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102005
ALTIN
184.754
DOLAR
4.4568
STERLİN
6.0187
EURO
5.2572

Göz damlası oruç bozmuyor

Ramazan ayı ile birlikte, sağlık ve oruç ile ilgili pek çok soru akılları kurcalıyor. Oruç tutanların aklındaki sorulardan bir tanesi de göz sağlıklarını korumak için alacakları tedbirlerin oruçlarını bozup bozmayacağı...

Göz damlası oruç bozmuyor

Ramazan ayı ile birlikte, sağlık ve oruç ile ilgili pek çok soru akılları kurcalıyor. Oruç tutanların aklındaki sorulardan bir tanesi de göz sağlıklarını korumak için alacakları tedbirlerin oruçlarını bozup bozmayacağı...

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:17
Göz damlası oruç bozmuyor

Özellikle Ramazan ayında, göz sağlığının bu sebeple ihmal edilmemesi gerektiğini ve kullanılan göz damlalarının orucu etkilemediğini belirten Prof. Dr. Hüsnü Güzel, “Oruç tutan hastalar, gönül rahatlığıyla hekimleri tarafından tavsiye edilen göz damlalarını kullanabilirler. Diyanet İşleri Bakanlığı da geçtiğimiz dönemlerde bu konuda bir fetva yayınlayarak kafalarda oluşan soru işaretlerine son vermişti” dedi.

Ramazan ayının gelişi ile birlikte, halk arasında nelerin orucu bozup nelerin bozmayacağına dair tartışmalar bu sene de kafaları kurcalamaya devam ediyor. Toplumun önemli bir bölümünün oruç tuttuğu Ramazan ayında, göz sağlığı tedavileri devam eden veya gözlerindeki problemler oluşan hastaların, hiçbir sebep ile doktorlar tarafından önerilen müdahaleleri aksatmamaları gerektiğinin altını çizen Güzel, “Ramazan aylarında, özellikle göz damlalarının oruç konusunda bir problem yaratıp yaratmadığıyla ilgili sorular tarafımıza ulaşıyor. Bu noktada geçtiğimiz dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ve göz damlası kullanmanın orucu bozmayacağını belirten fetva konusunda bilinç oluşması önem taşıyor. Çünkü her hastalık gibi, göz hastalıklarının tedavilerinde de süreklilik çok önemli. Vücudumuzda kendini yenileyemeyen organlardan olan göz, ekstra özen istiyor.Bu nedenle gerek teşhis gerek tedavinin doğru yapılması ve devam ettirilmesi gerekiyor. Ramazan aylarında da tedavilere engel teşkil edecek bir durum bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun, göze damlatılan ilaç miktarının çok az olduğunu ve bunun bir kısmının da gözün kırpılmasıyla dışarıya atıldığının vurgulandığı fetvada ise, “Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler değerlendirildiğinde, göz damlası orucu bozmaz” denilmişti.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
RAMAZAN AYIOruçGöz Damlası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan’da bol su tüketin!
Ramazan’da bol su tüketin!
Hasta ama oruç tutmak isteyenlere öneriler
Hasta ama oruç tutmak isteyenlere öneriler
Dişten kanser teşhisi!
Dişten kanser teşhisi!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim