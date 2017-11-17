Ülkemizde diyabetik hastaların oranının tüm nüfusun yaklaşık yüzde 13.5’ine ulaştığı belirtiliyor. Henüz diyabet tanısı almamış, ancak diyabete aday kabul edilen kişilerle birlikte bu oran yüzde 33 gibi yüksek bir seviyede. En önemli nedenler arasında aşırı karbonhidratlı gıda tüketimi, hızlı yemek tercihi ve şekerli içecek tüketiminin artması, fazla kilolar, hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme yer almakta.

GEÇMEYEN KAŞINTIYA DİKKAT!

Sık idrara çıkma veya gece idrara kalkma, aşırı susama hissi, ağız kuruluğu, diyet yapmadan hızlı kilo kaybı, halsizlik, konsantrasyon azlığı ve gün içinde uyuklama sık görülen bulgular arasında. Ancak bazen geçmeyen kaşıntı, genital bölgede sık tekrarlayan mantar enfeksiyonları ile el-ayak ve bacaklarda karıncalanma gibi nadir görülen bulgular da ortaya çıkabilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında mutlaka bir doktora başvurmak gerekmekte.

DİYABETİN YOL AÇTIĞI GÖZ HASARI ENGELLENEBİLİR

Diyabette göz sorunları, geçici görme bozuklukları veya kalıcı görme kaybı şeklinde ortaya çıkabilir. Geçici görme bozuklukları kan şekerindeki dalgalanmalara bağlıdır. Gözün kırıcılığındaki bu değişiklikleri kişi gözlük numarasındaki değişiklikler olarak yaşar. Kan şekerinin düzene girmesi en önemli tedavi yöntemidir. Diyabetlilerde katarakt da daha sık ve daha erken yaşlarda rastlanır.

İHA