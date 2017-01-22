GENİŞ GÖRME KAYBINA SEBEP OLABİLİR

Glokom hastalığı ile ilgili bilgiler veren Yrd. Doç Dr. Ragıp Ekmen, “Glokom dediğimiz rahatsızlık, göz içi basınç yüksekliği ile beraber retina sinir lifinde kayıpla giden, görme alanında geniş görme kayıplarına sebep olabilen patolojik bir durumdur. Glokom rahatsızlığı, klinik bir belirti vermeyen, rutin bir göz muayenesinde tesadüfen ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu sebepten ötürü hastalar belli bir semptomla veya şikâyetle gelmezler. Glokomun bazı çok özel formları vardır, bunun dışında belirti veren bir rahatsızlık değildir” dedi.

TEŞHİSTE EN ÖNEMLİ KRİTER SİNİR HASARI

Glokom hastalığının yalnızca göz içi yüksek basınçla tespit edilmediğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ragıp Ekmen, her göz içi yüksek basınç tespit ettikleri hastaya glokom teşhisi koymadıklarını dile getirerek, “ Glokom teşhisi koyarken en önemli ölçütümüz retina sinir lifi kaybının, sinir hasarının olması. Örneğin normotansif glokom hastalarında göz tansiyonu normal bir şekilde seyrediyor fakat retinada sinir kaybı olduğu için glokom teşhisi koyuyoruz. Bir hastaya glokom teşhisi koyabilmek için en önemli kriter retinada sinir hasarına, sinir lifi kaybına rastlamak” diye konuştu.

AİLE ÖYKÜSÜ VE GÖZ HASTALIKLARI RİSK GRUBU OLUŞTURUYOR

Glokom hastalığına yol açabilecek risk faktörlerini anlatan Yrd. Doç. Dr. Ragıp Ekmen, “Ailesinde, birinci derece akrabalarında göz tansiyonu, glokom riski olan veya bunun tedavisini gören hastaların risk faktörü taşıdığını söylememiz gerekir. Bunun dışında da glokomu etkileyen birçok parametre var. Kornea kalınlığı bunlardan bir tanesi. İnce kornealı olan bir hastanın glokom hastası olma ihtimali daha yüksektir. Geçirilmiş göz cerrahileri, genç miyop hastalar, hipermetrop hastalar, uzun süreli kortizon tedavisi almış hastalar, tiroid hastaları, üveyit hastaları, uzun süre özellikle steroid ve kortizon içeren göz damlaları kullanmış hastalar risk grubunu oluşturuyorlar” şeklinde konuştu. Göz tansiyonunun yalnızca göz hastalıklarıyla beraber ortaya çıkmadığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Ragıp Ekmen, sistemik durumlarla beraber bu rahatsızlığın ortaya çıkabileceğini ifade etti.

İHMALİ İLERİ GÖRME KAYBINA NEDEN OLUYOR

Glokom krizi denilen, göz içi basınç yüksekliğinin uzun süreli devam ettiği durumlarda hemen müdahale edilmemesinin geri dönüşümsüz bir görme hasarı ve ileri derecede görme kaybı oluşturabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ragıp Ekmen, “Verilmesi gereken en nemli mesaj şu; glokom, ileri bir görme kaybına neden olur. Bu nedenle ihmal edilmemesi gerekiyor. Biz bu rahatsızlığı medikal olarak ilaçlarla, bazı özel formlarında lazer tedavisiyle veya en son cerrahi müdahaleyle tedavi ediyoruz” şeklinde konuştu.

BİR AYLIK BEBEKTE DAHİ GÖRÜLEBİLİYOR

Glokom hastalığının görülme yaşının değişkenlik gösterdiğinden bahseden Yrd. Doç Dr. Ragıp Ekmen, “Örneğin, doğumsal glokom dediğimiz bir formu var bu hastalığın. Bir aylık bir bebekte dahi görülebiliyor. Öyle doğan çocukların gözleri iri, ödemli, büyük oluyor. 20-30 yaşındaki bir insanda da görülebilir, 60 yaşındaki bir insanda da görülebilir. Bazen hastalar, göz tansiyonları yüksek olduğu için tedirgin oluyorlar. Her göz tansiyonu yüksekliği, glokom değildir. Bir kez daha yineliyorum, hastalığa glokom diyebilmemiz için sinir hasarının olması gerekiyor. Bunun yanı sıra, her normal göz tansiyonu da glokom olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Gözün tansiyonu normal sınırlar içinde seyrederken bir görme kaybı, sinir hasarı söz konusuysa, böyle bir hastaya glokom teşhisi de koyabiliyoruz. Bu nedenle, bu hastalığın tespit edilme aşamasında birçok ölçüt söz konusu. Bütün bunlar bir göz doktorunun muayenesiyle belirlenebilecek şeyler olduğu için, hastanın, gözleri sağlam olsa bile rutin kontrollerini yaptırması çok önemli. Çünkü çok özel formları dışında belirti vermeyen bir hastalık. Ancak doktor muayenesi esnasında ortaya çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

ERKEN TEŞHİSLE TEDAVİSİ MÜMKÜN

Göz tansiyonundan korunmak için özel bir önlem bulunmadığını ifade eden Yrd. Doç Dr. Ragıp Ekmen, “Önemli olan, hastada glokom olup olmadığının belirlenmesi. Glokom varsa hangi tipi mevcut, ailede risk var mı veya hastanın gözü göz tansiyonu için risk faktörü oluşturabilecek bir yapıda mı, bunların araştırılması lazım. Glokom, erken safhada tespit edildiğinde ve sinir lifi hasarı minimum seviyedeyse tedavisi mümkün bir hastalık. İlaç tedavisine başlıyoruz zaten. Ve hastalar ilaçlarını düzenli olarak aldıkları sürece, uzun bir müddet sinir lifi hasarıyla karşılaşmıyorlar. Az da olsa hasar görmüş sinirin onarımı söz konusu değil. Bizim amacımız, henüz hasar görmemiş mevcut sinirleri korumak. Biz erken tanı üzerine başladığımız medikal tedaviyle, ilerleyici görme hasarını durdurabiliyoruz” diyerek konuşmasını noktaladı.

SELAHATTİN BAYRAK