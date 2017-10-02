Astım ve alerjik hastalıkların gelişmesinde genetik faktörler kadar gereksiz kullanılan antibiyotikler de etkili. Faydalı mikropları da öldüren antibiyotikler, gereksiz kullanıldığında bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve astım ve alerjik hastalıklara davetiye çıkarıyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Çocuk Alerjisi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

İKİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ VAR

İnsan vücudunun iki ayrı bağışıklık sistemi olduğunu, birinin alerjiye eğilim yaratan bağışıklık sistemi, diğerinin ise mikroplara karşı vücudu koruyan bağışıklık sistemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Akçay; şöyle konuştu:

“Doğumda hafif derecede alerjiye eğilim yaratan bağışıklık sistemi baskındır. Doğumla birlikte vajinadaki ve dışkıdaki flora ile karşılaşma, mikroplara karşı olan bağışıklık sistemini devreye sokar ve alerjiye eğilim azalır. Çocuğun bağışıklık sistemi gelişirken az mikropla karşılaşması ve mikroplarla karşılaşsa da hemen antibiyotik kullanmaya başlanması, alerjik hastalıkları arttırır. Çünkü bağışıklık sistemi zayıflayınca alerji artar, alerji artınca bağışıklık sistemi zayıflar. Gribal enfeksiyonlar, virüsler nedeniyle geliştiği için antibiyotikler yarar sağlamaz. Özellikle 2 haftayı geçmeyen ve ateşsiz olan öksürük durumlarında antibiyotik kullanımına gerek yoktur.”(Haber Merkezi)

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