Gereğinden fazla yemenin faturası…

İftar ve sahurda yapılan beslenme hataları nedeniyle acil servislerde sonlanan geceler yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu anlattı. Kasapoğlu şunları söyledi:

“Reflü: İftarda yenen ağır yemekler, hemen ardından içilen kafein/tein içerikli içecekler ve hemen ardından hızlı yemek yemenin etkisiyle yorulan vücudu dinlendirmek adına uzanarak dinlenmek mevcut reflü problemlerinizin alevlenmesine neden olabilir. Bu nedenle iftarda mümkün olduğunca yağlı yiyecekler ve gazlı içeceklerden kaçının. Yemeğin ardından hemen uzanmayın.

Kabızlık: Uzun süreli susuzluk ve ardından lif ağırlıklı beslenmeme nedeniyle ortaya çıkan sağlık problemlerinin başında gelir. Yiyeceklerinizi dengeli olarak seçer, yeterince çiğ sebze ve meyve tüketir, yeterli su içerseniz bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Safra kesesi Hastalıkları: Ramazan ayında en sık acil servis ziyaretine neden olan sağlık problemlerinin başında gelir. Safra kesesi hastalıklarına meyilli kişilerde ortaya çıkar. Uzun süren açlık, safra kesesi içinde kalan safranın koyulaşarak akışkanlığının azalmasına ve yeni taşların oluşmasına neden olabilir. Özellikle çok miktarda yağ içeren besinleri tüketirseniz karın ağrısı, bulantı ve kusma yaşayabilirsiniz. İftarda yediğiniz çok miktardaki yağlı besinden sonra şiddetli karın ağrıları ve safra kesesi iltihapları ortaya çıkabilir.

Gut: Protein ağırlıklı beslenmenin zarar verdiği hastalıkta Ramazan’a özel hazırlanan ziyafet sofralarının büyüsüne kapılmamak gerekir. Yağlı peynir, kırmızı et ve asitli içeceklerin tüketimiyle tetiklenen ataklar, oldukça ağrılı olur. Bu nedenle Ramazan ayında gut atağı yaşamak istemiyorsanız; beslenmenize özen gösterin, hekiminizin önerdiği diyetinize uymaya devam edin.

Karaciğer hastalıkları: Özellikle kronik karaciğer hastalığınız (kronik hepatit) varsa, oruç tutmaya başlamadan önce mutlaka hekiminize danışarak onun kontrolünde hareket etmeniz gerekir.

Peptik ülser: Mide veya onikiparmak bağırsağında, bazen de yemek borusunda oluşan yaradır. En sık on iki parmak bağırsağının başlangıç kısmında ve midede görülür. Açlık ağrıları veya özellikle gece uyandıran ve sırta yayılan karın ağrıları, yanma, hazımsızlık, halsizlik şeklinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülseriniz varsa ve oruç tutmak istiyorsanız mutlaka hekiminize danışın.”

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