Gerçek bıttım sabunu saç dostu

Bıttım sabununun faydalarını anlatan Sabun İmalatçısı Ümit Yılmaz, bu sabuna sarı ve yeşil gıda maddeleri konulduğunu belirterek, “Sarı ve yeşil bıttım sabunu organik değildir" diyerek şöyle devam etti:

SAHTE BITTIM UYARISI

"ÖncelikleSiirt ilinde yetişen bitkilerin yaprakları ve çitlembik yağından üretilen bir sabundur. Biz bunu piyasada daha çok sarı ve yeşil gıda boyalarıyla boyanmış halde satıldığını görüyoruz. Bıttım sabunu ilgi gören bir ürün. Piyasada yağının bulunması zor olmasından dolayı sahteleri çok. Sarı ve yeşil gıda boyası koyuyorlar. Onlara da vatandaşınitibar etmemeleri gerektiğini söylüyorum. Bu çok önemli. Piyasadaorjinal bıttım sabunları bulunması çok zordur. Biz bunu özel olarak imal ediyoruz. Aynı zamanda yurt dışına giden bir üründür."

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLÜYOR

Ümit Yılmaz, “Faydalarına değinmek gerekirse; saç dökülmesi önlüyor.Antiseptik oluşundan dolayı deri hastalıklarının birçoğuna iyi geliyor. Egzama, mantar, sivilce, saç diplerinin iltihaplanması gibisaç derisindeki yara ve tahrişlere karşı çok etkili bir üründür. Aynı zamanda gözenekleri açmakta, vücudu rahatlatmakta kullanılan bir üründür. Doğal hammadde ile üretildiği için saçları besliyor yumuşak hale getiriyor. Saçları, elleri besliyor. Saç dökülmesine karşı iyi, ince ve kırılgan saçları güçlendiriyor. Saçlara parlaklık veriyor. İçinde multivitaminler sayesinde saçlara parlaklık sağlıyor. Kuru saçları nemlendiriyor. Saç diplerinde bakteri oluşumunu engelliyor. Kepek oluşumunu gideren bir üründür. Tabi bunun dediğim gibi piyasada sahtesi çok.Bu sabunu yeşil ve sarı gıda boyaları ile renklendiriyorlar. Onlar kesinlikle bıttım sabunu değildir. Müşterilerimizin itibar etmemesini istiyoruz. Çünkü bunların hiçbir yararı olmadığı gibi tam tersine zararı bulunmaktadır”şeklinde konuştu.