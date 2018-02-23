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GENÇLİĞİNİZİ UZATIN

Gelişen tıp, teknoloji ve doktorların deneyimi sayesinde insan ömrü her geçen gün daha da uzuyor. Özellikle kalp damar hastalıklarında yaşam kayıpları azalırken, bu hastalıklara yakalanma yaşı ise gün geçtikçe gençleşiyor. Uzun ve zinde bir yaşam için kalp sağlığı büyük önem taşırken, belirli kurallara dikkat etmek yaşlılığı değil gençliği uzatıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Özler, sağlıklı kalp ve sağlıklı bir hayat için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

GENÇLİĞİNİZİ UZATIN

Gelişen tıp, teknoloji ve doktorların deneyimi sayesinde insan ömrü her geçen gün daha da uzuyor. Özellikle kalp damar hastalıklarında yaşam kayıpları azalırken, bu hastalıklara yakalanma yaşı ise gün geçtikçe gençleşiyor. Uzun ve zinde bir yaşam için kalp sağlığı büyük önem taşırken, belirli kurallara dikkat etmek yaşlılığı değil gençliği uzatıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Özler, sağlıklı kalp ve sağlıklı bir hayat için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 10:40
GENÇLİĞİNİZİ UZATIN

Prof. Dr. Özler, “Uzun ve zinde bir yaşam için kalp sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır. Geçmişte erken yaşta görülen yaşam kayıplarının büyük kısmı kalp krizlerin bağlı yaşanırken, son yıllarda beslenme tarzı, teknolojik gelişmeler, tanı ve tedavideki gelişmeler yaşam süresi uzamaktadır. Ancak elde edilen gelişmeler gençlik değil yaşlılık süresini uzatmaktadır. 50 yaş civarında görülen kalp damar hastalıkları günümüzde 30’lu hatta 20’li yaşlarda görülmektedir. Uzayan ömrün mümkün olduğu kadar sağlıklı geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için de yaşlılığın değil, gençlik döneminin uzamasına çalışmak önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

STRESLE BAŞ ETMEYİ ÖĞRENİN!

Kalp-damar sağlığı açısından; stres, hızlı yaşam koşulları, sigara kullanımı ve kötü beslenme alışkanlıklarının büyük risk oluşturduğunu ifade eden Özler, “Zamanın en önemli hastalıklarından birinin stres olduğu gerçektir. Stresten tamamen kaçının benzeri söylemler aslında çok da doğru bir yaklaşım değildir. Günlük hayatta iş, trafik, ilişkiler, maddi durum gibi nedenlerle birçok kişi stresle mücadele etmeye çalışmaktadır. Stresin tamamen yok edilemediği durumlarda baş edilmesinin yollarının öğrenilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenme ve egzersiz konusunun da çok önemli olduğuna değinen Özler, “Bunun için de ailelere büyük görevler düşmektedir. Ailelerin 3-3,5 yaşından itibaren sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz konusunda çocukları doğru yönlendirmesi ileride yaşanacak birçok sağlık sorununun önüne geçebilmektedir. Bu iki alışkanlığın yaşama dahil olması sadece kalp-damar hastalıkları değil kanser, obezite gibi pek çok rahatsızlığın hatta psikolojik problemlerin önlenebilmesine yardımcı olmaktadır” açıklamalarını yaptı.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TıpTeknolojiDoktorKalp Ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi ÖzlerKalp Ve Sağlıklı Bir Hayat
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