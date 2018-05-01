Gençlerde Unutkanlık Nedenleri

Dr. Aydın, “Unutkanlık, hafızada depolanan bilgi ve tecrübelerin geri çağırılmasında yaşanan güçlükler olarak tanımlanabilir. Beyinde yaklaşık 50 milyar kadar hücre bulunmaktadır ve bu hücreler birbirleriyle sürekli iletişim halindedir. İnsan yaşlandıkça beyin de yaşlanır ve hücre kaybına uğrar. Bu da bilişsel fonksiyonların eskisi gibi güçlü olmasını engeller. Ancak bilgi ve beceriler sürekli yenilendiğinde ve tekrarlandığında, hafızada kalması ve hatırlanması daha kolay olur. Aksi takdirde kullanılmayan bilgiler bellekten zamanla silinir” diye konuştu.

“Genç yaşlarda unutkanlığa yol açan nedenlerin tamamı ileri yaşlarda da unutkanlık nedeni olabilir” diyen Aydın, sadece ileri yaşlarda görülen ve unutkanlığa zemin hazırlayan ‘alzheimer’ ve ‘frontotemporal demans’ gibi bazı hastalıkların, genç yaşlarda unutkanlığa yol açtığını ifade etti.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Aydın, gençlerde unutkanlığa yol açan şu nedenlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

“Bilgisayar ve akıllı telefonların yoğun kullanımı, depresyon, kaygı bozukluğu, stres, gereksiz birçok bilgi, uyku bozuklukları, B12-D3 vitamin ve folik asit eksiklikleri, tiroit hormon bozuklukları, kafa travmaları, düzensiz yaşam tarzı, yanlış beslenme alışkanlıkları ve çevresel toksik maddelere maruz kalma, kitap okuma alışkanlığının olmaması.”