19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerinden elde edilen sonuçlara göre, toplam nüfusun yüzde 16,3’ü gençlerden oluşurken, gençlerin yüzde 51,2’sinin erkek, yüzde 48,8’inin ise kadın olduğu belirlendi.

HAKKARİ İLK SIRADA YER ALDI

Verilere göre, genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,5 ile Hakkari olurken, bu ili, yüzde 23,9 ile Şırnak ve yüzde 23,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 13,2 ile Muğla, yüzde 13,5 ile Balıkesir ve yüzde 13,7 ile Sinop olarak tespit edildi.

GENÇ KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA MUTLU

Gençler hakkında yapılan incelemede; kendisini mutlu hisseden 18-24 yaş arasındaki gençlerin oranı yüzde 65,1 oldu. Mutluluk oranı, 2016 yılında genç erkeklerde yüzde 60, genç kadınlarda ise yüzde 70,2 olarak gerçekleşti. Gençlerin mutluluk kaynağı olarak ilk sırayı yüzde 54,6 ile sağlık alırken, bunu yüzde 20 ile sevgi, yüzde 15,4 ile başarı izledi.

KIZLAR GÖRÜCÜ USULÜ, ERKEKLER KENDİ KARARIYLA EVLENİYOR

Araştırma sonuçlarına göre; 15 ile 24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 43,3’ü görücü usulü ve kendi rızasıyla evlenirken yüzde 36,8’i kendi kararı ve ailesinin rızasıyla evlendi. Gençlerin yüzde 13,6’sının ise kaçarak evlendiği görüldü. Genç erkeklerin yüzde 45,3’ü, genç kadınların ise yüzde 35,3’ü kendi kararıyla evlenirken, genç erkeklerin yüzde 33,4’ü, genç kadınların ise yüzde 45’inin görücü usulü ile evlendiği saptandı.

GENÇLERİN YÜZDE 24’Ü NE OKUYOR NE ÇALIŞIYOR

Gençlerin eğitim ve istihdama katılımlarına bakıldığında ise ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 24 oldu. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 14,6, iken genç kadınlarda ise yüzde 33,5 oldu. Gençlerde işsizlik oranı, 2016 yılında yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. Bu oranın, 2016 yılında genç erkeklerde yüzde 17,4, genç kadınlarda ise yüzde 23,7 olduğu tespit edildi.

HABER MERKEZİ