Genç Kadınların Kabusu: Endometriosis

En önemli belirtilerinden biri ağrılı adet görmedir. Fakat tanı gecikip, belirtiler şiddetlendikçe gidilen farklı uzmanlık alanlarındaki doktorlar sizi (testlerle doğrulanmasa da ) çölyak hastası ya da irritabl barsak hastalığı (tiroid hormonları normal olsa da) otoimmuntiroid iltihabı, ya da eklem romatizması tanısı koyup tedavi etmeye çalışabilirler. Peki, doktorlar tarafından atlanan en önemli endometriosissemptomları nedir?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu konuda önemli bilgiler verdi. Görgen, “Endometriosis östrojen bağımlı bir hastalıktır. Yüksek östrojen, düşük progesteronendometriosisin tetikleyicisidir. Anormal endometriotik hücreler özstrojenle büyür, gelişir aynı zamanda sizin üreme kapasitenizi de bozar. Bu hormonal değişimler ağırlıkta da dalgalanmalara yol açar. Ciltte çatlaklar meydana gelir. Estrojenhakimiyeti kilo artışı ve sellülitlere neden olur. Endometriosisli kadınların pek çoğu tanı konmadan önce ya da konduktan sonra, sindirim sorunları ve karın ağrısı yakınmaları çekmiştir. Hatta çoğuna ‘glutenintoleransı’ ya da gıda alerjisi tanısı konmuş yumurta, soya, süt ve süt ürünleri yasaklanmıştır. Tabii bu besinlerin ortak noktası hormonlardır. Endometriosis vücudunuzu enfekte ettiğinde aldığınız çevresel ya da yapay östrojenler kendinizi daha kötü hissettirecektir” şeklinde konuştu.

KRONİK SİNDİRİM PROBLEMLERİ

“Endometriosisin kadın vücudunun değişik yerlerinde ortaya çıkabilir” diyen Görgen, “Sıklıkla yerleştiği yerlerden biri de sindirim sistemidir. Kronik, uzun süren kabızlık dönemleri, gıdaların sindirilmesinde güçlük ve hiçbir tanıya ulaştırmayan kolonoskopiler de aslında endometriosisli kadınların hikayelerinde sıkça yer alır. Bu sindirim problemleri adet döneminde kötüye giderler” diye konuştu.

Görgen, “Endometriosis bağışıklık sistemini yakından ilgilendiren bir hastalıktır. Bu nedenle vajinada ve boğazda mantar enfeksiyonuna çok sık rastlanır. Hatta dışkı testlerinde bile mantar enfeksiyonu görülebilir. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasının bir belirtisidir” ifadelerini kullandı. Görgen bu hastalıkla baş etmenin yollarını da şöyle sıraladı:

“İmmun sistemini güçlendir, hormon dengeni sağla, sağlıklı beslen, sağlığını önemse, toksinlerden uzak dur, kimyasal tuvalet malzemelerini çöpe at, pozitif ol, vücudunun sesine kulak ver.”