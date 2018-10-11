Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

Prof. Dr. Osman Çerezci, cep telefonları ve baz istasyonlarının yaydığı radyasyon ve etkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

CEP TELEFONLARI MASUM DEĞİL!

“Dünya Sağlık Örgütü cep telefonu ve baz istasyonlarının kullandığı RF frekanslı radyasyonu ‘2B sınıflı kanserojen’ olarak web sayfasında duyurmaktadır. Hiçbir cep telefonunun ve baz istasyonun bu bakımdan masum olduğu söylenemez” diyen Prof. Dr. Osman Çerezci, “Güvenlik standartlarının da yüzde yüz güvenli olmayacağı bilinmektedir. Bazı ülkeler, mevcut limitlerin çok altında sınır değerleri (Örneğin İsviçre) uygulayarak halkını elektromanyetik kirlilikten korumaya çalışmaktadır” şeklinde konuştu.

REKLAMLAR, TOPLUMU ELEKTROMANYETİK KİRLİLİĞE İTİYOR!

“Tüketim toplumu olmak için sürekli yapılan reklamlar aslında arka planda insanları elektromanyetik kirlilik isimli bir çorbanın kazanına itmektedir” diyen Prof. Dr. Osman Çerezci,“Su dolu kabın içine havlu sokulunca nasıl ki havlu suyu emerse, çevremizde de elektromanyetik radyasyon varsa, aynı şekilde vücudumuz da elektromanyetik radyasyonu emer.Elektrikle çalışan bedenimizin her bir hücresi, çevresindeki elektromanyetik dalgalara duyarlı bir anten özelliğinde olması dolayısıyla hücrelerimiz elektromanyetik kirlilikten olumsuz yönde etkilenir. Literatürde, radyasyona düşük dozlarda fakat uzun süreli maruz kalınması halinde; baş ağrısı, migren, beyin hücrelerinin ölümü, hafıza kaybı gibi birçok olumsuzluklardan bahsedilmektedir” sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. Osman Çerezci, “Nasıl korunabiliriz?’ sorusu çok yönlü ele alınabilir. Baz istasyonları ve cep telefonları kaynaklı elektromanyetik kirlilik, geleceğin en önemli çevre sorunlarından birisi olacaktır. Ülke olarak bu konuda daha duyarlı tedbirler alınmalıdır. Cep telefonu ile haberleşmesi çok güzel, fakat bunun sonucunda çevremizde bulunan baz istasyonlarının daha hızlı iletişim sağlamak için daha çok elektromanyetik radyasyon gönderdiğinin farkında mıyız? Acaba kaçımız evimizin içindeki radyasyon seviyesinden haberdarız?Elektromanyetik radyasyona maruz kalınınca vücudumuzun en çok etkileneceği; beynimiz, gözümüz ve işitme organımız cep telefonu fiyatı ile mukayese edilebilir mi? Elektromanyetik kirliliği Çevre ve Sağlık Bakanlığı tarafından mercek altına almalı ve bizim gibi bağımsız ölçüm ve araştırma yapan bilim odaklarının çalışmaları desteklenmelidir. Elektromanyetik kirliliğe karşı önlem almada lider ülke olmalıyız” ifadelerini kaydetti. (Haber Merkezi)