Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94441
ALTIN
235.147
DOLAR
5.9949
STERLİN
7.9195
EURO
6.9337

Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

Cep telefonu ile konuşmaya başlanıIdığı andan itibaren elektromanyetik radyasyon baş çevresinde yoğunlaşmaya başlıyor. Cep telefonunun başa yaklaştırıldığı her milimetrede radyasyona maruz kalma seviyesinin yüzde 10 arttığını belirten uzmanlar, cep telefonu ile uzun süre konuşan kişilerin ciddi oranda risk altında olduğunun altını çiziyor.

Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

Cep telefonu ile konuşmaya başlanıIdığı andan itibaren elektromanyetik radyasyon baş çevresinde yoğunlaşmaya başlıyor. Cep telefonunun başa yaklaştırıldığı her milimetrede radyasyona maruz kalma seviyesinin yüzde 10 arttığını belirten uzmanlar, cep telefonu ile uzun süre konuşan kişilerin ciddi oranda risk altında olduğunun altını çiziyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:35
Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

Prof. Dr. Osman Çerezci, cep telefonları ve baz istasyonlarının yaydığı radyasyon ve etkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

CEP TELEFONLARI MASUM DEĞİL!

“Dünya Sağlık Örgütü cep telefonu ve baz istasyonlarının kullandığı RF frekanslı radyasyonu ‘2B sınıflı kanserojen’ olarak web sayfasında duyurmaktadır. Hiçbir cep telefonunun ve baz istasyonun bu bakımdan masum olduğu söylenemez” diyen Prof. Dr. Osman Çerezci, “Güvenlik standartlarının da yüzde yüz güvenli olmayacağı bilinmektedir. Bazı ülkeler, mevcut limitlerin çok altında sınır değerleri (Örneğin İsviçre) uygulayarak halkını elektromanyetik kirlilikten korumaya çalışmaktadır” şeklinde konuştu.

REKLAMLAR, TOPLUMU ELEKTROMANYETİK KİRLİLİĞE İTİYOR!

“Tüketim toplumu olmak için sürekli yapılan reklamlar aslında arka planda insanları elektromanyetik kirlilik isimli bir çorbanın kazanına itmektedir” diyen Prof. Dr. Osman Çerezci,“Su dolu kabın içine havlu sokulunca nasıl ki havlu suyu emerse, çevremizde de elektromanyetik radyasyon varsa, aynı şekilde vücudumuz da elektromanyetik radyasyonu emer.Elektrikle çalışan bedenimizin her bir hücresi, çevresindeki elektromanyetik dalgalara duyarlı bir anten özelliğinde olması dolayısıyla hücrelerimiz elektromanyetik kirlilikten olumsuz yönde etkilenir. Literatürde, radyasyona düşük dozlarda fakat uzun süreli maruz kalınması halinde; baş ağrısı, migren, beyin hücrelerinin ölümü, hafıza kaybı gibi birçok olumsuzluklardan bahsedilmektedir” sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. Osman Çerezci, “Nasıl korunabiliriz?’ sorusu çok yönlü ele alınabilir. Baz istasyonları ve cep telefonları kaynaklı elektromanyetik kirlilik, geleceğin en önemli çevre sorunlarından birisi olacaktır. Ülke olarak bu konuda daha duyarlı tedbirler alınmalıdır. Cep telefonu ile haberleşmesi çok güzel, fakat bunun sonucunda çevremizde bulunan baz istasyonlarının daha hızlı iletişim sağlamak için daha çok elektromanyetik radyasyon gönderdiğinin farkında mıyız? Acaba kaçımız evimizin içindeki radyasyon seviyesinden haberdarız?Elektromanyetik radyasyona maruz kalınınca vücudumuzun en çok etkileneceği; beynimiz, gözümüz ve işitme organımız cep telefonu fiyatı ile mukayese edilebilir mi? Elektromanyetik kirliliği Çevre ve Sağlık Bakanlığı tarafından mercek altına almalı ve bizim gibi bağımsız ölçüm ve araştırma yapan bilim odaklarının çalışmaları desteklenmelidir. Elektromanyetik kirliliğe karşı önlem almada lider ülke olmalıyız” ifadelerini kaydetti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
çevre SorunuElektromanyetik Kirlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşiniz sizi fıtık etmesin
İşiniz sizi fıtık etmesin
Yumurta yara iyileştiriyor
Yumurta yara iyileştiriyor
Soğuk havalar ve kalp
Soğuk havalar ve kalp
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim