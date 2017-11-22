22 Kasım 2017 Çarşamba

Geçmeyen öksürük hangi hastalıkların habercisi?

Özellikle havaların soğumaya başlamasıyla birlikte öksürük sesleri günlük hayatın parçası haline geldi. Ancak yaşanan öksürük senfonilerini sadece kış hastalıklarına bağlamak çok da doğru bir yaklaşım değil. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy, altta yatan nedenin mutlaka tespit edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 10:50
Geçmeyen öksürük hangi hastalıkların habercisi?

  Prof. Dr. Öner Dikensoy, geçmeyen öksürüğün nedenine göre seyri ve tipinin de değişebildiğini belirterek uzun süren öksürükte altta yatan olası nedenlerini şöyle sıraladı:

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
  “Burunda geniz akıntısına yol açan sinüzitten daha basit bir nezleye kadar her türlü üst solunum yolu problemi öksürüğe neden olabilir. Hastaların daha çok kuru öksürükten şikayeti ettiği bu durum özellikle kış aylarında artış gösteriyor.

ASTIM
  Kronik öksürüğün en yaygın üç nedeninden birini astım oluşturuyor. Nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi gibi şikayetlerin de eklendiği kuru öksürüğün geceleri ve egzersiz sırasında arttığı gözleniyor.

BRONŞİT
  Kendini geçmeyen öksürükle belli eden hastalıklardan birini de bronşit oluşturuyor. Akut bronşitte kuru öksürük görülürken hastalığın ilerlemesiyle balgamlı hale gelebiliyor. Özellikle kış aylarında sıklıkla alevlenen kronik bronşitte ise balgamla birlikte görülen öksürüğün yılın en az üç ayı devam etmesinden şikayet ediliyor. Sigara içenlerin büyük çoğunluğunda kronik bronşit ortaya çıkıyor.” 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahÖksürük

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 20 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017