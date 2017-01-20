Kış aylarında sık sık tekrarlayan enfeksiyonların, altta yatan şeker hastalığı belirtisi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, kış aylarında gribal enfeksiyonlar ve akciğer enfeksiyonlarına sık sık yakalanan, iyileşme süreci uzun olan kişilerde teşhis konulmamış diyabet hastalığı olabileceğinin uyarısında bulundu. Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, “Sık sık hasta olanlar, şeker hastalığına yönelik testleri yapmalıdır. Şekeri yükselen yaşlılarda da altta yatan sinsi bir enfeksiyonun olabileceği akla getirilmelidir. Bazı yaşlılarda enfeksiyon sırasında ateş yüksekliği olmayabilir, genel durum bozukluğu ile kendini belli edebilir” dedi.

AĞIZ KURULUĞU YAPMAYAN GRİP İLAÇLARI

“Artan enfeksiyon hastalıklarının neden olduğu şeker yüksekliğini kontrol altına almak için yapılacakları önceden bilmek ve tedbirli olmak gerekir” diyen Küçükardalı, kış aylarında hayatı kolaylaştıracak bazı önerileri şöyle sıraladı:

“Grip ilaçlarının yol açtığı ağız kuruluğu ile yüksek şekerin yol açtığı ağız kuruluğunu, birbirinden ayırmak gerekir. Şeker ölçümü yapmalı, yeteri kadar sıvı almalı, ağız kuruluğu yapmayan grip ilaçları kullanılmalıdır.

-Grip ilaçlarının yol açabileceği çarpıntı ile kan şekeri düşmesinin yol açacağı çarpıntı da, birbirinden ayrılmalı. Kan şekeri düşmesinde bilinç değişikliği de olmaya başlar. Şüphelenildiğinde kan şekeri ölçümü yapmak gerekir.

-Hastalık durumunda vücudumuz enfeksiyondan kurtulmaya çalıştığı için bünyede strese yol açar. Bu da belli hormonların yükselmesine böylece çok az yemek yeseniz bile kan şekeri değerlerinin artmasına neden olur. Bu nedenle “hastalanınca iştahsızlıktan dolayı az yemek yiyerek kan şekeri değerinin artmadığını düşünen hastaların kan şekerini düzenli ölçmemek ve ilaçları düzenli almamak” yanlış bir davranıştır.

-Kan şekerinizi farklı zaman dilimlerinde ölçün!

-Yediklerinizi daha fazla gözden geçirin!”



DİYABETLİLER KIŞ AYLARINDA DAHA DİKKATLİ OLMALI

Kış aylarında diyabet hastalarının yediklerine daha fazla özen göstermeleri gerektiğine değinen Küçükardalı, ‘’Özellikle karbonhidratlı yiyecekleri arttırdıysanız, bunları kabul edilebilir düzeye indirmeniz gerekir. Şeker hastalarında günlük kalorinin yüzde 50’si karbonhidrattan oluşmalıdır. Bin 600 kalori alınıyorsa, 800 kalorisi KH olmalı bu da 800/4 200 gr KH demektir. Bu karbonhidratında glisemik indeksi düşük olan yani şeker oranı düşük (yüzde 50 ve altında ) olanlar tercih edilmelidir (yiyeceklerin glisemik indeksleri listesine online ulaşmak mümkündür). Rafine şeker, şeker ile yapılan tatlılar, beyaz unla yapılan gıdalar, pilav, patates, börek, çörek vb tüketilmemelidir. Günlük öğünlerin içermesi gereken 5 besin grubu vardır. Bunlar; tahıl ve nişasta, et ve alternatifleri, sebze, meyve, süt ve alternatifleridir. Tabağın dörtte biri kadar olan meyve, sebze, protein, tahıl ve bir bardak süt olabilir.



DOKTORUNUZU ARAYIN

Hafif geçen hastalıklarda günde en az dört kez kan şekerinin ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Küçükardalı “Daha ciddi durumlarda her üç saatte bir ölçülmeli. Ne yapabileceğiniz konusunda kuşkulanırsanız hemen uzman danışmanınızı arayın” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ