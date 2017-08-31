Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Balgöz Ergül, “6 ay-3 yaş arası çocuklarda sık görülen krup (akut laringotrakeo bronşit), enfeksiyon kaynaklı üst solunum yolu tıkanıklığıdır. Krup, ana nefes borusunun girişinin şişmesi sonucunda oluşan öksürük ve nefes darlığıdır. Sonbahar, kış ve bahar aylarında daha sık görülen krupun sebebi, virüslerdir” dedi.

AZ MİKTARDA ÖDEM BİLE HAVA YOLUNU TIKAYABİLİR

Dr. Pınar Balgöz Ergül, krup hastalığı ve tedavisi ile ilgili konuşarak, “Erişkinlerle karşılaştırıldığında bebekler ve küçük çocuklar, daha küçük hava yollarına sahiptirler. Dilorofarenkse, yani ağız-geniz bölgesine göre daha büyüktür. Çocuklarda hava yolunda oluşan az miktarda ödem bile hava yolunun önemli derecede tıkanmasına ve solunum sıklığının artmasına neden olabilir” diye konuştu.

HAVLAMA GİBİ ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİYLE ACİLE BAŞVURUYORLAR

Krup hastalığının genellikle hafif ateşin eşlik ettiği üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla başladığını söyleyen Dr. Pınar Balgöz Ergül, “Ses kısıklığı veya seste kabalaşma, kalınlaşma görülür. Hastalar tipik olarak özellikle geceleri uykudan uyandıran havlar tarzda öksürük ve eşlik eden stridor (nefes alma sırasında horlama) ile acil servise başvururlar. Tıkanıklık arttıkça çocukta nefes almada güçlük, hızlı nefes alma, huzursuzluk, ağız etrafında, dudak ve tırnaklarda morarma görülebilir” ifadelerini kullandı.

KRUP BULAŞICI

Dr. Pınar Balgöz Ergül, “Ateş her zaman olmayabilir. Belirtiler genelde gece çocuk yatar pozisyondayken ağırlaşır. Krup, yüzde 5-10 hastada hastanede tedavi görmeyi gerektirir. Krup, tıbbi acil bir durumdur. Hasta olan kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla havaya çıkan damlacıklarla ya da direkt temasla bulaşır” diyerek tedbirli olunmasını istedi.

NEFES BORUSU VE SES TELLERİNDEKİ ÖDEM AZALTILIR

Viralkrupın antibiyotik tedavisi gerektirmediğini dile getiren Dr. Pınar Balgöz Ergül, “Geleneksel olarak başlangıç tedavisi olarak soğuk buhar uygulansa da son yapılan çalışmalarda etkinliği gösterilememiştir. Hatta çocukta huzursuzluğu arttırıyor ve oksijen ihtiyacı ortaya çıkıyorsa, soğuk buhar tedavisi sonlandırılmalıdır. Çocuğun nefes almasını kolaylaştırmak için yatarken başı yükseltilmelidir. Ayrıca, ağlama esnasında nefes darlığı artacağından, çocuğun sakin ve sessiz bir ortamda tutulmaya çalışılması gerekir. İlaç tedavisi olarak ‘kortikosteroid’ verilir. Kortikosteroidler, nefes borusu girişi ve ses tellerindeki ödemi azaltarak etkili olur. Aynı zamanda nebulize yani buhar yoluyla da uygulanabilir. Belirgin nefes darlığı olan hastalarda ‘epinefrin’ de buhar tedavisi şeklinde uygulanır. Ateş varsa, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bol sıvı alımı önemlidir” şeklinde konuştu.

AİLELERE ÖNERİLER

“Çocuğu sakinleştirmek, temiz ve serin hava almasını sağlamak çok önemlidir” diyen Dr. Pınar Balgöz Ergül, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Soğuk havalarda pencereyi açıp 10-15 dakika nefes alması sağlanabilir. Sıcak havalarda ise buzdolabının karşısında nefes almak çocuğu rahatlatabilir. Ancak çocukta nefes almada zorluk, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, sıkışık ve hırıltılı solunum, göğüs duvarında çekilme, yüksek ateş ve deri ve tırnaklarda morarma gibi belirtiler varsa mümkün olan en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.”

HABER MERKEZİ