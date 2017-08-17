Karpal Tünel Sendromu’nun gebelikte oldukça sık olduğunu dile getiren Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, “El bileğindeki dokularda sıvı birikimi sonucu meydana gelir. Bu birikim (yani ödem), ‘median sinir’ de sıkışmaya neden olur. Bu sinirin sıkışması da elde ve parmaklarda uyuşma ve karıncalanmaya neden olur. KTS genellikle 2’inci veya 3’üncü trimesterde meydana gelir. Eğer bu sıkışmayla ilk gebeliğinizde karşılaştıysanız, muhtemelen daha sonraki gebeliklerinizde de başınıza gelecektir. Bazen KTS doğumdan sonra da devam edebilir. KTS eğer kullandığınız elinizde ve tüm elinizi etkilediyse, sabahları ağrıyla uyanmanıza neden olur” dedi.

EGZERSİZ YAPIN

“Aile hikayesi olanlarda veya daha önce omuz ya da boyunla ilgili sorun yaşayanlarda KTS’nin görülme sıklığı daha fazladır” diyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yine gebelikte alınan fazla kilolar olası nedenlerden bir tanesidir. Çoğul gebeliklerde de daha sık görülür. Oldukça rahatsız edici bir durum olmasına rağmen ciddi bir durum değildir. Sıklıkla doğum sonrası üçüncü ay civarında hormonlar ve sıvı dengesi normale döndüğünde yakınmalar da bitecektir. Öncelikle doğru beslenme (tuz, şeker ve yağ tüketiminde dikkatli olmak) ve dengeli kilo almak gerekir. B6 vitamininden zengin beslenmek (Ayçiçek ve susam yağı, brokoli, sarımsak, fındık, avakado, somon), uygun, göğüs kafesine yük binmesini engelleyen uygun iç çamaşırı kullanmak önemlidir. Gece takılacak ateller, el bileğinin uyku esnasında kıvrılmasını ve sinir sıkışmasını önleyecektir. Ağrılı bilek bölgesine buz uygulanması da ağrıyı azaltır. El bileğine yeşil veya beyaz lahana yaprakları koymak da eldeki ödemi azaltacaktır. Fakat yapraklar temizlenmeli ancak yıkanmamalıdır. Ayrıca yapraklar dolapta soğutulabilir ama dondurucuya konmamalıdır. Ağrı azalana kadar yapraklar yenilenmelidir. Diğer elle masaj yapmak, nazikçe germe egzersizi yapılması da faydalıdır. Uyurken elinizi hafif yukarda tutmanıza yardımcı olacak bir askı da faydalı olabilir. Bilinçli yapılan masaj da ağrı azalmasına katkıda bulunur.”

HABER MERKEZİ