Gebeliklerin yüzde 3 ile 10’u arasında diyabet görülebileceğini belirten Endokrinoloji Uzmanı Dr. Lezan Keskin, “Gebelikte diyabet hastalarının yüzde 90'ını gestasyonel diabetes mellitus (gebelik ile ilk defa ortaya çıkan), yüzde 10'unu pregestasyonel diabetes mellitus (gebelik öncesi var olan) oluşturmaktadır. Tüm dünyada gebelik çağındaki kadınlarda, diyabet sıklığı giderek artmaktadır. Bu durumun başlıca nedenleri; sedanter yaşam tarzı, yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve obezite sıklığındaki artıştır” dedi.

İNSÜLİN SALINIMI ARTIYOR

Gebelerde tokluk kan şekerinin daha yüksek olma eğiliminde iken, açlık döneminde ve uyku dahi poglisemiye eğilimi olduğunu aktaran Dr. Lezan Keskin, “İnsülinin keşfine kadar diyabetik gebelerde mortalite yüzde 30'larda ve yeni doğan mortalitesi yüzde 90'larda iken, günümüzde hastalığın daha iyi anlaşılması, gelişen tedavi ve takip yöntemleri ile birlikte doğum öncesi ve sonrası ölüm oranları genel popülasyona benzer oranlara ulaşmıştır. Gebelikte artan annedeki yağ dokusu ve plasental hormonların (östrojen, progesteron, plasentallaktojen) insulin karşıtı etkileri nedeniyle, ilerleyici insulin direnci gelişir. İnsülin duyarlılığı yaklaşık yüzde 50 azalırken, 24 saatlik insulin salınımı yüzde 50 oranında artmaktadır. Gebelerde tokluk kan şekeri daha yüksek olma eğiliminde iken, açlık döneminde ve uyku dahi poglisemiye eğilim vardır. Bu durumun başlıca nedeni, fetüsün plasenta aracılığı ile glukoz ihtiyacını anneden karşılamasıdır” diye konuştu.

DİREKT FETÜSÜ ETKİLİYOR

Glukoz metabolizmasındaki bu değişikliklerin plasental hormonların en yüksek düzeye ulaştığı ikinci ve üçüncü trimestırlarda belirgin hale geldiğini vurgulayan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Lezan Keskin, “Plasenta glukoz, amino asitler ve keton cisimlerine geçirgen iken; insülin, glucagon ve yağ asitlerine geçirgen değildir. Bu nedenle maternal kan glukoz düzeyi direkt olarak fetüsü etkiler. Annede oluşan kan şekerindeki yükseklik fetüste hiperglisemi ve hiperinsülinemiye neden olur” şeklinde konuştu.

İKİ AŞAMALI TANI

İki aşamalı tanı yaklaşımı ile ilgili bilgiler veren Endokrinoloji Uzmanı Dr. Lezan Keskin, şunları söyledi:

“Gebeliğin 24.-28. haftalarında rastgele bir zamanda 50 g glukozlu sıvı içirildikten 1 saat sonra; PG düzeyi ≥140 mg/dl ise diyabet açısından kuşkuludur, daha ileri bir testin (100 g veya 75 g glukozlu OGTT) yapılması gerekir. 50 g glukozlu tarama testi pozitif olan gebelerde tanıyı kesinleştirmek için 100 g glukozlu 3 saatlik OGTT yapılmalıdır. Alternatif olarak, tanı amaçlı OGTT, 75 g glukoz ile 2 saatlik olarak da yapılabilir. Her iki testte de en az iki değerin normal sınırı aşması GDM tanısı koydurur. Gebelerde de, gebe olmayan erişkinler gibi 75 g glukozlu, 2 saatlik OGTT yapılmasını yeterli görmektedir.”

EN AZ 3 AY ÖNCESİNDEN KONTROL

“Gebe kalmasında yaşamsal risk bulunmayan diyabetik anne adayları fetüsün uygun sağlık ve gelişimini sağlamak amacıyla gebe kalmadan en az 3 ay öncesinden sıkı bir kontrole alınmalıdır” diyen Dr. Lezan Keskin, “Diabette metabolik kontrolün sağlanması ve komplikasyon gelişiminin önlenmesi veya ilerlemenin durdurulması açısından diyabet yaşı küçük, diyabete bağlı organ bozuklukları olmayan genç anne adaylarında risk düşüktür. Diyabet yaşı büyük, göz ya da sinir sistemi gibi organlarda başlangıç halinde bozukluklar teşhis edilmiş kişilerde, ya da ileri yaştaki annelerde ise risk yüksektir. Organ bozuklukları ilerlemiş diyabetiklerde ise, gebelik bu bozuklukları arttıracağı için hamileliğe izin verilmez. İdeal açlık kan şekeri düzeyi 60-90mg/dl, tokluk kan şekeri düzeyi ise 120-130 mg/dl dir. Gebelik döneminde haftada en az 2 gün kahvaltıdan önce ve 2 saat sonra, öğle ve akşam yemeğinden önce ve gece 11.00'de olmak üzere günde 5 kez kan şekeri ölçümü yapılmalıdır. Gebelikte kan şekeri yükselmeden de idrarda şeker çıkabilir (Renal glikozüri). Bu nedenle günlük idrar glikoz takipleri ve aseton takibinin yapılması gerekir. Üst üste iki gün idrarda aseton tespit edildiğinde hastanın acilen doktoru ile görüşmesi gerekir” diye konuştu.

10-13 KİLOGRAMI AŞMAMALIDIR

Gestasyonel diyabetik hastalarda, metabolik kontrol diyet ile sağlanabiliyorsa, tedaviye diyete uyum kontrolleri ile devam edileceğini belirten Keskin, “Metabolik kontrolü ideal düzeyde olmayan, fakat kan şekeri değerleri ideal düzeylerin biraz üzerinde olan hastalarda ve metabolik kontrolü iyi olmayan kan şekeri değişken olan diyabetiklerde vakit geçirilmeden insülin tedavisine başlanmalıdır. Gebeler kesinlikle oral antidiyabetik ilaçlar kullanamazlar. Gebelik boyunca toplam kilo alımı 10-13 kilogramı aşmamalıdır” dedi.

KETOZISTEN KAÇINILMASI GEREKİYOR

Anne karnında hiperglisemiye maruz kalan bebeğin insülin salgılamaya başladığını ve doğumdan sonrada insülin salgılamaya devam edeceğini hatırlatan Keskin, “Bu nedenle yeni doğan çocukta en sık görülen metabolik bozukluk, kan şekeri düşüklüğüdür. Doğumu takiben bebeğin kan şekerinin ölçülmesi ve en az iki hafta süre ile sıkı bir şekilde kan şekeri takibi, hipoglisemilerin saptanması ve tedavisi açısından önem taşır. Bebekte hipoglisemi saptanırsa ya erken beslenme programına alınmalı ya da hipoglisemi ağırsa içinde dekstroz bulunan serum verilmelidir. Olguların en az yarısında tek başına diyet ile kan şekeri regülasyonu sağlanmaktadır. Anne ve fetus için yeterli gıdanın sağlanması, annenin yeterli kiloyu alması, normogliseminin sağlanıp ketozisten kaçınılması ana hedeflerdir. Diyet hastaya gore düzenlenmelidir. Günlük kalori üç ana öğün ve üç ara öğün olarak düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.

YAKIN TAKİP ÖNEMLİ

Egzersizin kan şekerini düşürdüğünü ve insulin ihtiyacını azalttığını belirten Endokrinoloji Uzmanı Dr. Lezan Keskin, “Egzersiz; açlık ve tokluk kan şekerini düşürür, insulin ihtiyacını azaltır, kardiyovasküler performansı artırır. Hafif-orta derecede egzersizin gebelerde iyi tolere edildiği gösterilmiştir. Anne kalpatımı <150/dakika ve bir saatten kısa surely egzersiz fetus için güvenlidir. Hipertansiyon ve düşük tehdidinde egzersiz yapılmamalıdır. Uygunsuz egzersiz fetal bradikardi-hipoksi ve uterin kasılmalara neden olabilir. Sırtüstü yatarak egzersiz yapılmamalıdır. En uygun egzersiz türü üst ekstremite ile yapılanlar ve yürüyüştür. Medikal tedavide diyet ve egzersize ilave olarak insulin tedavisi en uygun seçenektir. İnsülin tedavisi alan hastaların mutlaka yakın takibi yapılmalı ve kontrole çağırılmalıdır” dedi.

YILLIK KONTROL ŞART

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Lezan Keskin, “Annenin glisemik durum doğumdan sonra altıncı haftada 75 g OGTT ile değerlendirilmelidir. Glisemik durumu normal olan kadınlar en az üç yıl ara ile control edilmelidir. Oral glukoz tolerans testi sonucunda bozulmuş açlık glukozu ya da bozulmuş glukoz toleransı saptanan kadınlara diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri uygulanarak diyabet gelişimi açısından yıllık kontrolleri yapılmalıdır. Yine bu annelerin çocukları obezite ve diyabet gelişimi açısından izlenmelidir. Zira doğum sonrası diyabeti düzelen hastaların bir sonraki gebelik veya hayatının ileri evrelerinde diyabet hastalığı riski taşıdığı unutulmamalıdır” diyerek konuşmasını noktaladı.

İlknur ŞAHİN