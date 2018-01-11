Kalp krizi ve hipertansiyon sağlık sız yaşam koşulları süren kişilerde daha sık görülüyor. Bu iki hastalığın daha sık gözlendiği meslek gruplarından biri de, gazeteciler. Bunun nedeni ise gazetecilerin oldukça yoğun, bir o kadar da stresli bir çalışma hayatına sahip olmaları. Gazetecilerde risk artışına sebep olan diğer etkenlerin başında da masa başında çalışanlarda hareketsizlik geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut bu koşullara bir de aktif ya da pasif sigara içiciliği eklenince kalp krizi ile hipertansiyon gelişiminin daha erken yaşta görülmesinin genellikle kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunuyor.

UZUN SÜRE MASA BAŞINDA BEKLEYEN MUHABİRLER...

"Uzun süre masa başında haber hazırlayan muhabirler kadar, soğuk hava şartlarında saatlerce haber yakalamak için bekleyen muhabirler de risk altında" diyen Dr. Ahmet Karabulut özellikle kondisyonu düşük olan ve sigara içen muhabirlerin sahada aniden koşturmaları nabızda ani artış, tansiyonda belirgin yükselmeyle sonuçlandığını ve kalp üzerindeki yükün belirgin olarak arttığını ifade etti.

Bu durumun kalp krizine yol açabildiğini, bunların yanı sıra spor yapmaya zaman ayıramayan gazetecilerin ortak sorunlarından birinin ise çarpıntı olduğunu söyleyen Karabulut, "Kondisyon eksikliğinin getirdiği bu durum eforla nabzın beklenenden fazla artışına yol açarak nefes darlığını tetikliyor. 50 yaş üstünde ani gelişen nabızdaki artış daha ciddi ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Günlük 30-40 dakikalık spor, hazır gıdadan uzaklaşma ve uykuların düzene girmesi riskleri azaltabiliyor" şeklinde konuştu.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ömer Oluk ise gazeteciliğin ruh sağlığını en çok zorlayan mesleklerden biri olduğu uyarısında bulundu. Oluk bu nedenle uyku bozukluları, sinirlilik, irkilmeler ve maruz kalınan bazı olayların sürekli anımsanması gibi belirtilerin birkaç haftadan uzun süre devam ettiği takdirde bir uzman yardımına başvurulması gerektiğine dikkat çekerek, "Çünkü psikolojik şikayetlerin ihmal edilmesi ve tedavide gecikilmesi, durumun daha da ağırlaşıp karmaşık bir hal almasına neden olabiliyor" açıklamalarını yaptı.

BESLENME PROBLEMLERİ

Gazetecilerde beslenme problemleri de sıkça rastlanan bir başka sağlık problemini oluşturuyor. Ve konu ile ilgili olarak Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili bunlardan en belirgin yeme probleminin 'Binge eating disorder' denilen, tıkanırcasına yeme bozukluğu olduğuna dikkat çekerek, "Bu tabloya zaman zaman gece uykudan kalkıp miktar gözetmeksizin yeme durumu da eşlik edebiliyor" dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu da stresli ve yoğun çalışma şartları olan gazetecilerde sinir sıkışmaları, tendon hasarı, bel ile boyun fıtığı gibi kas iskelet sistemine ait hastalıklara sıklıkla rastlandığına işaret ederek, "Bu hastalıklar ofiste ve sahada çalışan gazetecilerde farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor" dedi ve sahada çalışan, ağır kameralar taşımak durumunda olan gazetecilerin en sık karşılaştıkları problemlerin bu ağır eşyaların uzun süre taşınmasına bağlı olarak gelişen kas spazmları, hatta boyun ile bel fıtıkları olduğunu ifade etti.

Bayramoğlu ofiste, bilgisayar başında, uzun saatler dirsekler ve el bilekleri seviyesinde tekrarlanan hareketlerin de sinir sıkışmalarına veya tendon hasarlarına neden olabildiği uyarısında bulunarak şunları söyledi:

"Bunların sonucunda eller ve kollarda uyuşmayla birlikte ağrılar ortaya çıkabiliyor. Yine masa başında uzun süreli hareketsizlik omurga kaslarında gerginlik ve tutulmalara yol açabiliyor. Bu tip hastalıkların önüne geçmenin en iyi yolu ergonomik önlemlerin olabildiğince iyi alınması, uzun çalışma saatleri sırasında, saatte bir pozisyon değiştirilmesi ve omurga kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler yapılması."

GÖZ YARALANMASI VE ENFEKSİYONLARI

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar da riskli bölgelerde muhabirlik yapan gazetecilerin göz yaralanmaları ve göz enfeksiyonları (gözün mikrop kapması) gibi sorunlarla karşılaşabildiklerine dikkat çekti. Coşar, "Sürekli kamera, cep telefonu ve bilgisayar kullanımına bağlı olarak ise 'Bilgisayara Bakma Sendromu' izlenebiliyor" dedi.

Gözlerde ağrı, yorgunluk, rahatsızlık, kızarıklık, bulanık görme ve çift görme bu sendromun belirtilerini oluşturuyor. Bilgisayara Bakma Sendromu’nun en önemli nedeni ise göz kuruması. Prof. Dr. Banu Coşar gazetecilerin yaralanmalardan korunmak için kırılmaya dayanıklı gözlük kullanılabileceklerini belirterek sözlerine şöyle devam ediyor:

"Göz enfeksiyonlarından kaçınmak ise bazen mümkün olmayabiliyor. Ancak enfeksiyona bağlı kızarma ve çapaklanma gibi belirtiler başlar başlamaz, doktor önerisi doğrultusunda uygun antimikrobiyal göz damlası ile merhemi kullanılmalı, en azından enfeksiyonun daha kısa sürede atlatılması sağlanmalı. Bilgisayara Bakma Sendromu’na yol açan göz kurumasından kaçınmak için de düzenli suni gözyaşı damlasıyla gözleri nemli tutmayı ihmal etmemeli."

HABER MERKEZİ