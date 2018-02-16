Fitoterapive sağlık

“Modern hayatın gri tonları, sürekli ağır metal alımı, egzoz, sigara dumanları, elektronik aletlerden yayılan radyasyon, hareketsiz yaşam, sanayi toplumunun getirileri olan sağlıksız, kötü ve genetiği ile oynanmış fabrikasyon gıdalar ile beslenme alışkanlıkları insan metabolizmasını bozmaya başlamış” diyen Oktay Aykol, “Sebebi belli olmayan hastalıklara(romotoidartrit, kanser, MSvb.) sürekli bir depresyon haline, kısırlığa ve pek çok fonksiyon bozukluklularına da sebep olmuştur” dedi.

Aykol, “Ayrıca modern tıbbın en büyük silahları olan antibiyotiklerin aşırı ve gereksiz kullanım sebebi ile bakteri ve virüsler antibiyotiklere direnç geliştirmiş ve süper bakteri ve virüslerin üremesine sebep olmuştur. Bu konuda bitkilerden elde edilen aromatik yağlar yardımcı olabilir antibiyotiklerin etkilerini arttırabilir. Antibiyotiklere direnç geliştirmiş maya, mantar, bakteri ve virüslere karşı etkili olabilirler” şeklinde açıklamalarda bulundu ve bitkisel çayların, extrelerin, uçucu ve sabit yağların kimyasal ilaçların yerine geçemediğini ifade etti.

Aykol, “Yani bitkisel ilaçlar kullanıyorum diye doktorunuzun size uygun gördüğü ilaçları bırakmayın, atlamayın ve bitkilerin masum olmadığını kullandığınız ilaçların etkilerini artırıp azaltabileceğini unutmayın” dedi.

Oktay Aykol açıklamalarına şu şekilde devam etti:

İLAÇ İLE ZEHRİ AYIRAN NOKTA DOZUDUR

“Ayrıca bitkisel kaynaklı ürünler fizyolojik olarak aktif bileşikler oldukları için kullanılan ilaçlar ile etkileşime girebilir, ilaçlarınız etkinliklerini arttırıp azaltabilirler. İlaç ile zehri ayıran tek önemli nokta dozu olduğu için çok tehlikeli yan etkilere sebep olabilirler. Veya kullanılan bitkinin türü bu konuda çok önemlidir.Menthapiperita(nane )yağı hamilelik bulantılarında güvenle kullanılabilirken nanenin ailesine bağlı halk arasında yine nane diye geçen türün, adını burada yazmayacağım ama gebelik sırasında kullanımı düşüklere sebep olabilmektedir. Veya yıllar önce ilk eczacılığa başladığım zamanlarda prostat kanseri olan bir hastam tedavisi bittikten sonra aniden ölünce ailesi başsağlığına gittim, hastaya doktorları,’ en az 6 ay daha yaşamasını bekliyoruz’ demelerine rağmen neden ani bir ölümün geliştiğini sorunca son çare bir aktardan bir bitki alıp kullandıklarını araştırınca kanserde metastaz hızını arttırdığını ve kanserde kullanılmaması gerektiğini gördüklerini söylediler. Ne kadar acı değilmi? Veya lavanta bitkisinin yatıştırıcı olduğu bilgisi çok yaygındır fakat Lavandulaangustifolia(gerçek lavanta) yatıştırıcı iken lavandulalatifolia( Portekiz lavantası) uyarıcıdır.”

BİTKİNİN RAF ÖMRÜ EN FAZLA 2 YILDIR

Bitkilerin doğru bölgelerinin kullanımının da önemine değinen Aykol, “Yaprakları zararsız olan bir bitkinin kökü zehirli olabilir. Yine bitkinin yetiştirilme şartları, toplanma zamanı, toplandığı bölge, saklama koşulları, istenen etkinin görülmesi ve istenmeyen etkilerin görülmemesi için önemlidir. Ayrıca herşeyin bir son kullanım tarihi olduğu gibi bitkilerinde bir raf ömrü vardır ve bu en fazla 2 yıldır” diye konuştu.

Bitkisel kaynaklı ürünleri nasıl kullanmamız gerektiğine de vurgu yapan Aykol, “Unutmayalım ki fazla veya yanlış kullanıldığında su bile zararlı olabilir. Yani bitkisel ürünleri doğru kullanırsak çok büyük faydalar görebilir yanlış kullanılırsak çok büyük yan etkiler görebiliriz” şeklinde konuştu.