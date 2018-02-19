FİTOTERAPİDE AMAÇ, İLAÇLARIN YAN ETKİLERİNİ AZALTMAK

Fitoterapist Aykol, fitoterapide kullanılan bitkisel kaynaklı ürünlerin; tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve semptomları hafifletmek, grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hafif hastalıklarda isehastalığın süresini kısaltmak veya klasik ilaçları kullanmadan atlatılmasını sağlamak amaçlı kullanıldığını ifade etti.

Aykol, “Hastalıklara karşı vücudun direncini yükseltmek, vücuda enerji vermek, yatalak hastalarda hem hastayı hemde bakan kişiyi rahatlatmak, yara ve yanık tedavisi aynı zamanda da kozmetik vegüzellik amaçlı kullanılabilir. Dermokozmetik kullananlar belki fark etmiştir; kremlerin hemen hepsinin içinde bitki ekstreleri bulunur” diye söyledi. Oktay Aykol, öncelikle bu işin eğitimini almış doktorlara veya eczacılara danışılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

ALINAN ÜRÜNÜN ETİKETİ İYİ İNCELENMELİ

“Eczacılar Türkiye’de hiçbir meslek grubunun almadığı 4 dönem 2 yıl farmakognozi eğitimi almaktadır. Bundan sonra alacağımız ürünün etiketini iyi incelemeli hangi bitkinin hangi türü olduğu, bitkinin neresinden elde edildiği, toplama zamanı ve miadı mutlaka olmalıdır ve mutlaka eczanelerden alınmalı ve doğru kullanılmalıdır.”busabahmalatya.com