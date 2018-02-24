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FİBROMİYALJİ NEDİR?

Yaygın kas ağrıları, uyku bozuklukları ve yorgunluk çoğumuzun gün içerisinde karşılaştığı sıkıntıların başında geliyor. İş yorgunluğu, günlük yaşam kaygıları, anne babalar için artan sorumluluklar bu sorunları beraberinde getiriyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülsen Aykol, bu nedenlerin oluşturduğu ve bu nedenlerle görülme sıklığı artan ‘Fibromiyalji’ olarak karşımıza çıkan bir sendrom hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Dr. Gülsen Aykol, “Fibromiyalji; yaygın kas ağrıları, uyku bozukluğu ve yorgunluğun çoğu kez birlikte bulunduğu kronik bir ağrı sendromudur” dedi.

FİBROMİYALJİ NEDİR?

Yaygın kas ağrıları, uyku bozuklukları ve yorgunluk çoğumuzun gün içerisinde karşılaştığı sıkıntıların başında geliyor. İş yorgunluğu, günlük yaşam kaygıları, anne babalar için artan sorumluluklar bu sorunları beraberinde getiriyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülsen Aykol, bu nedenlerin oluşturduğu ve bu nedenlerle görülme sıklığı artan ‘Fibromiyalji’ olarak karşımıza çıkan bir sendrom hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Dr. Gülsen Aykol, “Fibromiyalji; yaygın kas ağrıları, uyku bozukluğu ve yorgunluğun çoğu kez birlikte bulunduğu kronik bir ağrı sendromudur” dedi.

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 11:11
FİBROMİYALJİ NEDİR?

Dr. Aykol, “Kas romatizması olarak da tanımlanmaktadır. Genellikle mükemmeliyetçi, hassas yapılı insanlarda görülen bu rahatsızlığın görülme sıklığını modern yaşam koşulları artırmaktadır. Soğuk, rutubetli, kasvetli havalarda, stres aşırı aktivite durumlarında artış gösteren fibromiyalji hastaları iş yerindeki gergin ortamlardan olumsuz etkilenir. Hastalık toplumda yüzde 2 sıklıkta görülmektedir. Özellikle 30-60 yaş arasında yaygındır. Hastaların yaklaşık yüzde 90’ı kadındır. Ailesel yatkınlık görülmektedir. Fibromiyalji hastalarının 1. derece yakınlarında bu hastalığın görülme riski 8 kat artmıştır” şeklinde konuştu.

TOPLUMDA 1.3 MİLYON FİBROMİYALJİ HASTASI VAR

Aykol, toplumda 1.3 milyon fibromiyalji hastası bulunduğunu ifade etti. Aykol, “Fibromiyalji hastalığı iyi seyirli, tedavi edilebilir bir hastalık olmakla birlikte hastaların yaşam kalitesinde düşüşe neden olur. Hastalar ağrı ve sürekli yakınmaları nedeni ile çevresi tarafından zaman zaman hastalık hastası olarak tanımlanabilmektedir. Fibromiyalji hastalarının en önemli yakınması ağrıdır. Ağrı vücudun her tarafındadır. Sıklıkla boyun ve omuzlardan başlar; sırta, kollara, göğüs duvarına ve bacaklara kadar yayılır. Stres, yorgunluk, uykusuzluk, soğuk ve rutubet ağrıları artırır. Sabah tutukluğu görülebilir. Uykuya dalmakta zorlanma, uyku süresinden bağımsız olarak sabah yorgun kalkma tipiktir. Uyku bozukluğu hastaların yüzde 80’inde tarif edilen bir şikayettir. Hastalarda dikkati toplama ve bir işe konsantre olmakta zorluk izlenir. Depresyon, anksiyete hastaların yüzde 30-50’sinde izlenmektedir. Hastalarda gerilim tipi baş ağrısı, bağırsak fonksiyonlarında değişiklik (ishal, kabızlık, gaz) yine ağrılı adet görme gibi birçok farklı yakınma teşkil edebilir” açıklamalarında bulundu.

YAYGIN AĞRI, UYKU BOZUKLUĞU, UYKUSUZLUK…

Dr. Aykol hastalığın tanısı ile ilgili olarak, “Bu hastalık için özel tanı testi yoktur. Hastaların tüm laboratuar tetkikleri ve radyolojik değerlendirmeleri normaldir. Tanı hastaların yakınmaları ve klinik muayene ile konur. 3 aydan uzun süredir devam eden yaygın ağrı, uyku bozukluğu, yorgunluk, sabah tutukluğu tanımlayan hastalarda vücut üzerinde tanımlanmış özel noktalarda hassasiyet tespit edilmesi ile tanı konur. Tedavi; hastalık hakkında hastaların bilgilendirilmesi önem taşır. Stresten arındırılmış yaşam, dengeli beslenme, düzenli uykun tedavinin esasını oluşturur. Ağrı kesici, kas gevşetici ilaçların yanı sıra antidepresan ilaçlar da kullanılmaktadır. Tedavide fizik tedavi uygulamaları yüzeysel ve derin ısıtıcılar, masaj, kaplıca kürleri fayda sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Hastalar için egzersiz hem tedavi hem de korunma için çok önemli olduğuna da değinen Aykol, “Özellikle yürüme, yüzme, hafif tempolu koşu, bisiklet sürme gibi aerobik egzersizlerin yapılması çok faydalıdır. Hassas noktalara lokal enjeksiyonlar, nöral terapi uygulamaları tedavide başarılı diğer tedavi yöntemleridir” dedi.busabahmalatya.com 

Hilal Demirtaş

Son Güncelleme: 24.02.2018 11:37
Anahtar Kelimeler:
FİBROMİYALJİ
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