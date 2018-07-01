Fesleğen ve reyhan sivrisinekleri uzaklaştırıyor

Konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Kimyacı Çetin Fırat, özellikle de yatılan odada reyhan veya fesleğen bulundurmanın sivrisineklerin uzaklaşmasını sağlayacağını belirtti.

Fırat, sivrisineklerin açık renk kıyafetleri sevmediğini söyleyerek, “Yatarken üzerimize açık renk örtü örtmek sivrisineğin gelmesini önler. Hatta yatılan odanın bir köşesine koyu renk bir kıyafet asılırsa sivrisinekler o kıyafetin üzerine gider” diye konuştu.

Sivrisineklerin nane, sarımsak, soğan kokusunu da hiç sevmediğini ifade eden Fırat, “Kokusundan rahatsız olunmadığı takdirde yatılan odada başucumuza soğan veya sarımsak konulursa sivrisinekler uzaklaşır” dedi.

UYUMADAN BANYO YAPIN…

Ayak kokusunu sivrisineklerin geldiğini söyleyen Fırat her akşam banyo yapılmasını tavsiye ederek, temiz bir şekilde uyunması gerektiğinin altını çizdi.

“Eğer sivrisinek ısırması sonucu oluşan kaşıntı ve kızarıklığın geçmesi için o bölgeye muz kabuğu sürülmesi tavsiye edilir” diyen Fırat, “Her zaman muz olmadığı için muzun dondurulup kullanılabilir” açıklamasında bulundu.

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