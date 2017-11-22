Su lekeleri oldukça kötü bir görüntü oluşturur. Siz de su lekelerinin bu kötü görüntüsünden kurtulmak istiyorsanız yeri sildiğiniz suyun içine sirke koymanız yeterli olacak. Sirkeli su ile sildiğiniz yerler pırıl pırıl olacak.

CAMINIZ PIRIL PIRIL PARLASIN

Her ev hanımı evinin camının pırıl pırıl olmasını ister. Ancak bu sandığınız kadar da zor değil. Camı sildiğiniz suyun için bir tutam tuz atmanız camlarınız temizliği noktasında sizi istediğiniz sonuca daha kolay ulaştıracaktır.

CAY LEKESİ DERT DEĞİL

Kahve ve çay lekesi olmuş fincanlarınız da artık dert değil. limon ve portakal kabuğuna az miktarda tuz döktükten sonra fincanlarınızı silmeniz parlaması için yeterli olacaktır.

YANAN TENCERE SORUN DEĞİL

Yanan tencere can sıkıcı olabilir. Ancak bu dert değil. Öncelikle yanan tencereyi su ile doldurun. İçine bir miktar bulaşık deterjanı ekleyip kaynamaya bırakın. Fokurdamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha tutup ocaktan alın. Daha sonra bir sünger yardımıyla silerek tüm kalıntılardan kurtulun.

Kapıları sildiğiniz suyun içine sirke koyun kapınızı daha temiz olduğunu göreceksiniz.

HABER MERKEZİ