30 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Etten sonra şekersiz sakız…

Kurban Bayramı’nda akraba ziyaretlerinde mutlaka et tüketildiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, dişlerin arasına girecek yiyecek kalıntılarının iltihap oluşmasına neden olabileceğini söyledi. Kökdemir, “Eğer dişlerinizin arasına yiyecek sıkıştıysa ve fırçalama imkanınız yoksa, şekersiz sakız çiğneyerek sıkışan gıdaların o bölgeden uzaklaşması sağlanabilir” dedi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 10:44
Etten sonra şekersiz sakız…

  Bayram boyunca tüketilen bu etlerin, diş aralarına girerek iltihap oluşmasına neden olabileceğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Her et yemeğinden sonra dişleri fırçalamak tabi ki mümkün olamayabilir. Ancak dişleri günde iki veya üç kere fırçalamak ve bunun yanında diş ipi kullanmak; özellikle et gibi diş arasına kaçtığı zaman diş eti harabiyetine yol açan gıdaların o bölgeden uzaklaşmasını sağlar. Eğer dişlerinizin arasına yiyecek sıkıştıysa ve fırçalama imkanınız yoksa şekersiz sakız çiğneyerek sıkışan gıdaların o bölgeden uzaklaşması sağlanabilir. Ama tabii ki sakız çiğnemek diş fırçalamanın yerini tam anlamıyla tutmaz” diye konuştu.

AĞZINIZI ÇALKALAYIN
  Bayramlarda artan tatlı tüketiminin dişlerde çürüklere veya başlangıç aşamasındaki çürüklerin ilerlemesine sebebiyet verebileceğini vurgulayan Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bu sebeple tatlı bir şeyler yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalayamıyorsanız, ağzınızı su ile çalkalamak faydalı olacaktır. Bunun dışında yine artan çay ve kahve tüketiminin dişlerde oluşturacağı renklenmeleri azaltmak için bu içeceklerin tüketiminden sonra bir bardak su içmek veya ağzı çalkalamak da renklenmenin önüne geçecektir” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
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