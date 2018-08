Eti mutlaka dinlendirin!

Kurban Bayramı’nın sona ermesi ile birlikte dağıtılan kurban etlerinin sağlıklı korunması adına uzmanlar, kurban etlerinin parçalar halinde temiz kaplara konarak güneş görmeyen bir yerde dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, kurbanlık hayvanın kesildikten sonra hemen buzdolabına yada buzluğa atmanın yanlış olduğunu ifade ederek “Kasın ete dönüşüm süreci önemlidir ve belli bir süre alır. Güneş görmeyen temiz bir yerde bir süre dinlendirilmeli daha sonra ön soğutma işlemi uygulanmalıdır. Taze soğutulmuş et daha sonra hızlı bir şekilde dondurulmalıdır. Dondurma koşulları, hızı önemlidir çünkü etin kalite niteliğini etkiler. Yavaş dondurulan etler çözünürken fiziksel yapısı bozulur, fiziksel yapısı bozulan etler fazla su kaybeder, buna bağlı olarak da besleyici değerini büyük ölçüde yitirirler. Ayrıca et mikroorganizmaların üremesi için müsait ortam içerir, yavaş dondurulan etlerde mikrobial bozulma çabuk şekillenir” diye konuştu.