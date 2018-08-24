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Eti dinlendirmeden tüketmeyin!

Bayramlar geleneksel olarak tüm aile bireylerinin bir araya geldiği ve özenli sofralarda zengin çeşitlilikte yemeklerin yendiği özel günlerdir. Diyetisyen Sibel Mumcu Kurban Bayramı’nda neredeyse her öğün kırmızı et tüketildiğini belirterek, “Özellikle mide-bağırsak gibi sindirim sistemi hastalığı olan bireyler kurban etlerini buzdolabında birkaç gün dinlendirdikten sonra tüketmeli” dedi.

Eti dinlendirmeden tüketmeyin!

Bayramlar geleneksel olarak tüm aile bireylerinin bir araya geldiği ve özenli sofralarda zengin çeşitlilikte yemeklerin yendiği özel günlerdir. Diyetisyen Sibel Mumcu Kurban Bayramı’nda neredeyse her öğün kırmızı et tüketildiğini belirterek, “Özellikle mide-bağırsak gibi sindirim sistemi hastalığı olan bireyler kurban etlerini buzdolabında birkaç gün dinlendirdikten sonra tüketmeli” dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:41
Eti dinlendirmeden tüketmeyin!

Kurban Bayramı’nda da her bayramda olduğu gibi sofralarda ağır et yemekleri ve tatlılar yer alıyor. Sağlık için beslenmede en önemli şeyin doğru yiyecek seçimi ile besin gruplarının dengeli tüketilmesi ve porsiyon kontrolü olduğunu vurgulayan Diyetisyen Sibel Mumcu, “Kurban Bayramı’nda da bu ilkeden uzaklaşmadan beslenmemizi düzenlemek önemli. Dolayısıyla sindirimi zor olan kırmızı et tüketiminin de günlük ihtiyacımız kadar olmasına özen göstererek seçimler yapmak sağlığımız için gerekli” şeklinde konuştu.

DİYABET, TANSİYON VE KALP HASTALARI AZ YAĞLI ETLERİ TERCİH ETMELİ

Kırmızı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksek olduğunu belirten Mumcu, “Kurban Bayramı da kırmızı et tüketimin ön plana çıktığı günler olduğu için yüksek tansiyon, kalp-damar, diyabet (şeker) ve mide hastaları yağsız ve az yağlı eti tercih etmeli ve kesinlikle aşırıya kaçmamalı” uyarısında bulundu.

ETLER DİNLENDİRİLDİKTEN SONRA TÜKETİLMELİ

Yeni kesilmiş hayvan etlerinin hem sindiriminin hem de pişirilmesinin dinlendirilmiş etlere göre çok daha zor olduğunu söyleyen Sibel Mumcu, “Kurban Bayramı’nda sakatat tüketimi de fazla oluyor. Sakatatlar kolesterol açısından çok zengin besinlerdir. Yüksek kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan bireylerde sakatatlardan uzak durmalı” dedi.

ETE PİŞİRİRKEN YAĞ EKLENMEMELİ

Etleri pişirirken kızartma-kavurma gibi ağır pişirme yöntemleri yerine ızgara, fırın ya da kendi suyu ile pişirme gibi yöntemleri kullanmanın daha sağlıklı olduğunu belirten Diyetisyen Mumcu, “Pişirirken ayrıca yağ eklenmemeli, doğrudan ateş üzerinde de pişirme yapılmamalı” açıklamasında bulundu.

ETLERİN YANINDA SEBZE TÜKETİLMELİ

Etlerin yanında sebzenin de mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyleyen Sibel Mumcu, “Tam tahıllar, meyveler ve süt ürünleri de dengeli şekilde öğünlerde yer almalı, eğer tatlı tercih edilecekse ağır tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar hatta en iyisi taze meyveler ile tamamlanmalı” dedi. Sıvı tüketiminin de unutulmaması gerektiğini vurgulayan Mumcu, “İçecek olarak şekerli ve asitli içecekler yerine ayran tercih edilmeli, günde 8-10 bardak su da mutlaka içilmeli” önerisinde bulundu. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BayramEtKurban EtleriSağlık
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