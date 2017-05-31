Mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi rahatsızlığı olanların, uzun süreli açlık ve ardından boş mideye yenilen yemeklerin ardından sindirim güçlüğü yaşayabileceklerini dile getiren Kasapoğlu, “Bu nedenle midenizi yormamak için iftariyelik ve çorbayla orucunuzu açtıktan sonra bir süre ara verin. Emziren anneler ve hamileler için uzun süreli açlık önerilmez. Şeker hastaları, özellikle insüline bağımlı olanların mutlaka hekime danışması ve ardından bir beslenme uzmanı tarafından günlük beslenme planını alması gereklidir. Çocuklar günlük enerji kullanımı ve gelişmekte olan vücut yapıları sebebiyle bu yılki sıcak havalar da göz önünde tutulduğunda oruç tutmak konusunda riskli gruptadır. Özellikle dokuz yaşın altındaki çocuklar oruç tutmamalı. Seyahatte olanlar, akli dengesi ve psikolojik durumu bozuk olanlar da oruç tutmayabilir. 65 yaş üzerindekiler, böbrek hastaları ve diyalize bağımlı olanlarla, kan şekerinde ani düşme (hipoglisemi) sorunu olanlar oruç tutma konusunda risk altındadır. Kronik hastalığı olup sürekli ilaç kullanması gerekenler mutlaka ilaç saatleri ve dozuyla uzun süreli açlığı hekimlerine danışmalıdır” dedi.
Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirilmesi için ipuçları veren Dr. Ergün Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Çok uzun süre susuz kaldığınız için hızlıca ve çok fazla su içmek isteyebilirsiniz. Ama dikkat edin. Özellikle iftarda gereğinden fazla içilen su kusma ve ishale yol açabilir. Uzun süreli açlığın ardından gereğinden fazla ve hızlı yenen yemek, beraberinde hazımsızlık, karın ağrısı, bulantı ve reflüyü getirebilir. İftar ve sahur arası tüm besin öğelerinden az miktarda ve sık yiyin. İftar ve sahur arasında, en az
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