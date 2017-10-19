19 Ekim 2017 Perşembe

Estetik operasyonlar, nefes darlığına yol açabilir!

Burun ameliyatları, burun tıkanıklıklarını gidermek nedeniyle yapıldığı gibi, sadece estetik amaçla da yapılabiliyor. Bazı durumlarda en önemli amacın hastaya nefes aldırmak olduğu unutulabiliyor. Estetik kaygılarla, aşırı agresif cerrahiler uygulanarak, burun hacminin gereğinden fazla azaltılması hastada nefes darlığına yol açabiliyor.

19 Ekim 2017 Perşembe 10:44
Estetik operasyonlar, nefes darlığına yol açabilir!

  Bu nedenle burun ameliyatı öncesinde, cerrahın burnun içyapısıyla ilgili bilgi sahibi olması ve burnun içyapısını ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş olması büyük önem taşıyor. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, burun ameliyatları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, “Burun ameliyatlarında estetik ve işlevsel girişimler bir bütündür” dedi.

Hasta için uygun olan tedavi biçiminin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Yılmaz, “Burun estetiği iki amaçlı yapılabilir. Birincisine burunda kemer, burun ucu düşüklüğü, burunda eğrilik gibi kişisin görsel algısıyla ilgili problemlerde başvurulur. İkinci ameliyat da burnun iç kısmında hastanın nefes alıp vermesini engelleyen burun eti büyüklüğü, kemik eğrilikleri, kronik sinüzit gibi rahatsızlıklarda yapılmaktadır. Burnun iç kısmına yapılan müdahaleler hastanın rahat nefes alıp vermesini sağlayamayacaktır. Bu yüzden burnun dış kısmında eğrilik olan hastalarda, içten yapılacak olan işlemin rahat nefes alıp verişi sağlayamayacağı söylenerek burnun içinin ve dışının birlikte yapılması önerilmektedir” şeklinde konuştu.

ÇOĞU HASTA NEFES ALMA PROBLEMİ YAŞIYOR
  Burnun çok küçük ve büyük olmasının yanı sıra, burnun fonksiyonel olarak en uygun şekilde çalışabilmesinin önemsendiğine değinen Yılmaz, kulak, burun ve boğaz hastalıkları bölümüne başvuran hastaların çoğunluğunun nefes alma problemiyle gelmekte olduğunu ifade etti.

Burun kemiğinde görülen eğriliklerden de bahseden Yılmaz, en yaygın tıkanıklık nedenleri arasında eğriliklerin olduğunu söyledi. “Bu tür eğrilikler, yerleşim yeri ve tıkayıcı özellikleri açısından hastaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Hastalar burnun iç kısmında yer alan problemleri düzelttirirken, burun görüntünün de değişmesi istemektedir. Burun görüntüsünün düzeldiği fakat solunum şikayetlerinin devam ettiği durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Burun ameliyatlarının yeniden yapılması ilk ameliyata göre çok daha zordur. Bu nedenle burun ameliyatlarının kesinlikle deneyimli hekimler tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır” açıklamalarını yapan Yılmaz, “İki teknikle yapılan burun ameliyatlarında kapalı teknik burnun ön kısmında kesi olmadan tamamen içeriden yapılır. Açık teknik ise burnun uç kısmından küçük bir kesiyle yapılmaktadır. Burun içinde problemli noktalara ulaşılabilmesi açık yöntemle yapılan ameliyatlarda daha kolay olmaktadır. Deformasyonun sadece burun içinde olduğu durumlarda, septoplasti yöntemiyle burun içindeki eğrilikler, sadece 30 dakika ile 1 saat arasında süren basit müdahalelerle düzeltilmektedir. Öte yandan eğrilik ve çeşitli deformasyonların burun dışında da görüldüğü kişilerde, rinoplasti yöntemine başvurularak ameliyat ve iyileşme süresi biraz daha uzayabilmektedir” şeklinde açıklamalar yaptı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBurun Ameliyatı

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