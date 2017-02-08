Diş hekimliğindeki yeni operasyonlar ve teknikler sayesinde çok büyük estetik katkılar sağlanabileceğini dile getiren Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “İnsanların kendine olan güven duygusunu ve hayata olan bakışını değiştirmek pekala mümkündür. Estetik depresyonunun en büyük ilacı, estetik diş hekimliği uygulamalarıdır. Genelde kadınlar, moralleri bozulunca kuaföre giderler, ama artık yeni trend estetik diş hekimine gitmektir. Kalıcı ve cerrahisiz çözümler ile kişinin moralini düzeltip; kendini beğenmesini sağlayarak, özgüven patlaması oluşturmak mümkündür” şeklinde konuştu.

DİŞ ESTETİĞİ OLMAZSA OLMAZ

Yüz estetiğinin olmazsa olmazının diş estetiği olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “İnsanların ilk karşılaşmalarında ilk etkilendikleri alan bakışmalarda nasıl gözler ise diyalogun başladığı ilk anda ise üst ön dişlerdir. Tüm karakter analizleri bu dişler üzerinden yapılır. Dudakların, bir amacı da arkalarında sakladıkları dişleri sunmaktır. Dudak estetiği çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bu estetik uygulamadan sadece dudak dolgusu veya botoks uygulamasını anlamak çok yanıltıcı ve çok tek düze bir durum olur. Bu nedenle dudak estetiği öncesi mutlaka diş hekim muayenesi yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

FAZLA DOLGU VE BOTOKSTAN KURTULUN

Gereksiz ve fazla dolgudan veya botoks uygulamasından kurtulmanın mümkün olabileceğine dikkat çeken Altunsuyu, “Dişler üzerindeki bazı basit uygulamalar ile ve dişin rengi ile oynayarak kalıcı çözümler sağlanabilir. Dudaklar aslında bir çerçevedir, asıl resim ise dişlerdir. Dişleri göstermenin en iyi yolu iyi bir çerçeve oluşturmaktır. Dişinizdeki hataları makyaj yaparak kapatmanız sizi itici yapabilir. Evet, dudakları göstermek için gereksiz koyu ve kalın makyaj yapılmaktadır. Bu durumda kadınlar çok rüküş ve abartılı bir durumda kalırlar. Bu durumu basit bir şekilde estetik diş uygulamasıyla dişlerin üzerine basit bir bonding veya yaprak porselen uygulamasıyla doldurarak dudakların ince görünen pembe kısımları kalınlaştırılabilir. Ya da çok abartılı görünen alt dudak kalınlıkları inceltilebilir. Diş renkleri açılarak daha açık renk makyajlar ile estetik görünüm sağlanabilir” diye konuştu.

GÜLÜŞ TASARIMI İLE MUTLU OLUN

Gülüş tasarımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Yaşlanmayı durduran bir uygulamadır. İnsanlar yaşlandıkça en belirgin olarak yüz çöker kırışıklıklar başlar, diş renkleri sararır ve dişler aşınır. Göz kapakları düşer ve genel bir çöküş olur. İşte estetik diş uygulamalarıyla bu görüntü efektlerinden kurtulmak mümkündür. Öncelikle ağız yüksekliği tekrar genç bireylerdeki gibi yükseltilir. Dişlerin aşınmış yüzeyleri ve renkleri tekrar kazandırılır. Dudak köşelerinin aşağı doğru inişleri durdurulup yükseltilir ki; bu efekt her zaman gülen ve mutlu bir ifade sağlar. Dudaklar desteklenir ve kırışıklıklar önlenir. Dudak ve çevre dokular gençleştirildikçe göz ve çevre dokulardaki değişikliklere inanamayacaksınız. Bu nedenle önceki ve sonraki resimlerdeki gözlerin açıklığı ve kaşların durumu çok ama çok farklı olacaktır” dedi.

“BU YAŞTA OLUR MU?” DEMEYİN

Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Kader dişler için artık değiştirilebilir bir şeydir. Kötü görünümlü dişlerle yaşamak bir kader değildir. Bir tercihtir. Bu durumdan sizi bir estetik diş hekimi kurtarabilir. ‘Bana olmaz, bu yaşta olur mu? Benim başka sağlık sorunlarım var bana uygulanmaz’ diye düşünmeyin. Yaprak porselen (porselen laminalar) yaklaşık 20 yıldan bu yana güvenle uygulanan bir tekniktir. Yeni yöntemler sayesinde çok kısa sürelerde kader diye düşündüğünüz dişlerdeki çapraşıklardan, dişler arasındaki boşluklardan veya diş rengindeki koyu görüntüden hatta gülüş esnasında fazlaca görünen diş etlerinden kurtulmak mümkündür. Başka birçok konuda da bu uygulama kalıcı ve başarılı çözümler üretebilmektedir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

SELAHATTİN BAYRAK