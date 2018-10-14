Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595

Esmer tenliler bu habere dikkat!

Protez Uzmanı İlker Arslan, “Özellikle esmer bireylerdeki melaninpigmentasyonu diş etinin pembe rengini koyulaştırmaktadır. 15 dakikalık bir lazer tedavisini takiben bu renklenmeler rahatlıkla giderilebilmektedir” dedi.

Esmer tenliler bu habere dikkat!

Protez Uzmanı İlker Arslan, “Özellikle esmer bireylerdeki melaninpigmentasyonu diş etinin pembe rengini koyulaştırmaktadır. 15 dakikalık bir lazer tedavisini takiben bu renklenmeler rahatlıkla giderilebilmektedir” dedi.

14 Ekim 2018 Pazar 17:31
Esmer tenliler bu habere dikkat!

Dişi saran diş eti dokusunun görselliği, en az dişlerin görüntüsü kadar estetik açıdan önemlidir. Ne kadar güzel dişlerimiz ya da ne kadar güzel protezlerimiz olursa olsun yetersiz diş eti estetiği bize her zaman problem yaratacaktır. Ayrıca dudaklarla beraber dişlerimizin çerçevesini oluşturan bu yapıları olabildiğince estetik hale getirmemiz gerekir.

En sık karşılaşılan problemin diş eti iltihabına bağlı olarak meydana gelen şişme, morarma, parlak ve kanamalı diş etleri olduğunu söyleyen Protez Uzmanı İlker Arslan,hekim tarafından uygulanacak iyi bir tedaviyi takiben hastanın da ağız hijyenine dikkat etmesi ile problemin rahatlıkla çözülebileceğini belirtti.

Arslan, özetle şunları kaydetti:

“Lazer sistemlerindeki gelişmelerle tedavi süreci hızlanmakta ve rahatsızlığın tekrarlanma olasılığı azalmaktadır. Mekanik temizliği takiben lazer ile cep dediğimiz ve diş eti rahatsızlıklarına yol açan bakteriler bu bölgeden rahatlıkla temizlenebilmektedir.

Gumysmile, gülümse esnasında diş etinin fazla göründüğü durumdur. Gülümseme dizaynı yapılarak diş etindeki fazlalık belirlenir ve lazer ile rahatlıkla acısız ve neredeyse hiç kanama olmadan diş eti istediğimiz boyutlara getirilir. Bu işlemin hem cerrahisi hem de sonrası hastanın sosyal yaşamını neredeyse hiç etkilemez. Lazerin aktif olarak kullanılması cerrahi sırasında kanamayı azaltırken iyileşme sürecini de kısaltmaktadır.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İlker ArslanProtez UzmanıEsmer Tenliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüsten her indiğinizde ellerinizi yıkıyor musunuz?
Otobüsten her indiğinizde ellerinizi yıkıyor musunuz?
Tam bir cilt mucizesi
Tam bir cilt mucizesi
Ellerinizi yıkamanız gereken 8 durum
Ellerinizi yıkamanız gereken 8 durum
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim