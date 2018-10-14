Esmer tenliler bu habere dikkat!

Dişi saran diş eti dokusunun görselliği, en az dişlerin görüntüsü kadar estetik açıdan önemlidir. Ne kadar güzel dişlerimiz ya da ne kadar güzel protezlerimiz olursa olsun yetersiz diş eti estetiği bize her zaman problem yaratacaktır. Ayrıca dudaklarla beraber dişlerimizin çerçevesini oluşturan bu yapıları olabildiğince estetik hale getirmemiz gerekir.

En sık karşılaşılan problemin diş eti iltihabına bağlı olarak meydana gelen şişme, morarma, parlak ve kanamalı diş etleri olduğunu söyleyen Protez Uzmanı İlker Arslan,hekim tarafından uygulanacak iyi bir tedaviyi takiben hastanın da ağız hijyenine dikkat etmesi ile problemin rahatlıkla çözülebileceğini belirtti.

Arslan, özetle şunları kaydetti:

“Lazer sistemlerindeki gelişmelerle tedavi süreci hızlanmakta ve rahatsızlığın tekrarlanma olasılığı azalmaktadır. Mekanik temizliği takiben lazer ile cep dediğimiz ve diş eti rahatsızlıklarına yol açan bakteriler bu bölgeden rahatlıkla temizlenebilmektedir.

Gumysmile, gülümse esnasında diş etinin fazla göründüğü durumdur. Gülümseme dizaynı yapılarak diş etindeki fazlalık belirlenir ve lazer ile rahatlıkla acısız ve neredeyse hiç kanama olmadan diş eti istediğimiz boyutlara getirilir. Bu işlemin hem cerrahisi hem de sonrası hastanın sosyal yaşamını neredeyse hiç etkilemez. Lazerin aktif olarak kullanılması cerrahi sırasında kanamayı azaltırken iyileşme sürecini de kısaltmaktadır.”