ERKEN YAŞTA SÜNNET ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTIYOR

Dr. Selami Sözübir, “18 ay öncesinde çocuklar bilinçsiz dönemde olduğu için hiçbir şekilde yapılan operasyonu hatırlamıyor ve bu konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Biz çocuk cerrahları ve çocuk ürologları ameliyat için en çok bu dönemi tercih ediyoruz. Bu da kendi içinde ikiye ayrılıyor: Yenidoğan dönemi ve dışı. 18 aydan önce sünnet düşünülüyorsa yeni doğan dönemi kesinlikle tercih edilmeli. 6 yaş ve üzeri ise bilinçli dönem. Çocuk kabul etse de etmese de, korksa da korkmasa da sünnetin ne olduğunu anlayabileceği bir dönem oluyor. Özellikle 2 buçuk 4 buçuk yaş arasında sünnetten kesinlikle uzak durmak gerekir. Bu yarı bilinçli dönemdir. Çocuk bazı şeyleri hatırlar ama neyin neden yapıldığını hatırlamaz. Ne olduğunu bilmediği ve paylaşmadığı için ileride birçok psikolojik kökenli cinsel probleme neden olabilir. Ayrıca sünnet tam teşekküllü, çocuğa her türlü acil müdahalenin yapılabildiği hastanelerde yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Sözübir, özetle şunları kaydetti:

SÜNNETTEN ÖNCE NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

“Ön hazırlık döneminde aileye ve çevreye görevler düşer. Çocuğa sünnetten bahsedilmeli. Sünnetin ne olduğu anlatılmalı. Aileler şimdiki çocukların bizden dönem olarak 2-3 yaş ileride olduklarını unutmasınlar. TV, internet, gazete vs derken çok hızlı gelişiyorlar. Hiçbir şekilde yalan söylenmemeli. Fotoğraf çekilecek, orana pansuman yapılacak vs. şeyler demesinler. Bilmiyorlarsa konuşmasınlar. ‘Ben bilmiyorum ama doktor anlatacak sana’ desinler ama hiçbir şekilde yalan söylemesinler. Yeni nesil her şeyin farkında ve böyle yaptıkça gülüyorlar sizlere… Sünnet öncesi hazırlıkta doktor görüşmesi mutlaka yapılmalıdır. Doktor da çocukla birebir görüşülmeli, göz ve gerekirse el teması kurmalıdır.

YENİDOĞAN SÜNNETİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

18 aylıktan önceki sünnetlerde ilk 30 günlük döneme yeni doğan dönemi denir. Yenidoğan sünnetinin üç önemli avantajı bulunuyor.

Yeni doğan sünnetinin ideal zamanı bebeğin 5-21 günlük olduğu dönemdir. Doğar doğmaz değil… Çünkü bebek ödemle doğar. Ödemi vücudundan atıp, derisinin normal haline dönmesi lazım. İkincisi; bebek bir anomaliye sahip olabilir. Özellikle boşaltımla ilgili anomaliler doğumdan birkaç gün sonra ortaya çıkabilir. Bu yüzden tam sağlıklı olduğunun anlaşılması için 5 gün geçmesinde yarar var. Üçüncüsü ise; anne bebeği tanımalı ve bebek çevre ile uyumunu sağlamalı. Anne bebeğinin neye ağladığını, ne zaman mutlu ya da mutsuz olduğunu az çok anlamalı ki başka nedenlerden kaynaklı ağlamaların sünnetten olduğunu düşünmesin.” busabahmalatya.com