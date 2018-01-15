15 Ocak 2018 Pazartesi

Ergenliğin sancıları karmaşık ve zorlu

Ergenlik döneminin sancıları hele de modern çağ ile birlikte günümüzde çok daha karmaşık ve zorlu yaşanıyor. Hal böyle olunca da gençlerde baş ağrılarından, öfke patlamalarına hatta intihara dek ciddi tehlikelere yol açabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu, ergenlikte stresin azaltılabilmesinde ebeveynlere çok önemli görevler düştüğünü, kazandırılacak sağlıklı yaşam biçimi ve sağlıklı iletişim ile aşırı stresin yönetilebileceğini vurguluyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:16
Ergenliğin sancıları karmaşık ve zorlu

  Dr. Müjgan Alikaşifoğlu, 10-19 yaş arasını kapsayan ergenlik çağında gençlerin fiziksel, cinsel ve psiko-sosyal alanlarda pek çok gelişim ve değişim yaşadığını ve bu yaşanan değişimlerin etkisiyle ortaya çıkan stresle baş etmek zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Ergenler bu dönemde bedenlerinde oluşan hızlı değişime uyum sağlamak, ebeveynleri ile ilişkilerini yeniden şekillendirerek bağımsız bir birey olmak, akademik gereklilikleri yerine getirip kendileri için bir meslek seçmek, akranları ve diğer bireylerle etkileşime geçerek bulundukları sosyal ortamlara uygun sosyal rolleri edinmek, kısacası kendilerine özgü bir değerler sistemi oluşturarak 'Ben kimim?' sorusuna yanıt bulmak çabası içindedirler.  Bu süreçlerin her biri ergen için ayrı bir stres kaynağı olabilir" şeklinde konuştu.

Gençlere sorun çözmeyi, çözüm için uygun seçenekleri gözden geçirmeyi, yardım alabileceği kişileri ya da şeyleri saptamayı öğretilmesi gerektiğini ifade eden Alikaşifoğlu, "Kendi çözüm yollarını bulmalarına olanak verin, en sonunda sonucu birlikte değerlendirin" dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: ErgenlikBusabah

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