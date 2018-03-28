EPİLEPSİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Epilepsi hakkında yanlış bilinenleri söyleyip ardından da doğrusunu paylaşan Dr. Bölükbaşı şu ifadelere yer verdi:

YANLIŞ: “Epilepsisi olan hastalar iyileşmez, nöbetleri ölene dek sürer.”

DOĞRU: “Epilepsi hastalarının yüzde 60’ında nöbetler ilaçla kontrol altına alınır. Bazı hastaların epilepsi türleri yaş ile ilişkilidir. Delikanlılık çağında görülen rolandik epilepsi ilerleyen yıllarda kaybolur. Nöbetler çoğu hastada tedavi ile kontrol altına alınır. Epilepsiye karşı Uluslararası Birlik (ILAE), epileptik bir kişiyi en az 10 yıldır nöbet geçirmiyor ve en az 5 yıldır ilaç da kullanmıyorsa; iyileşmiş kabul eder.”

YANLIŞ: “Epilepsi ve nöbet aynı şeydir.”

DOĞRU: “Birbirleri ile oldukça ilişkilidirler ama aynı şey değildirler. Nöbet, normal beyin işlevindeki kısa bozulmadır. Nöbeti olan herkes epileptik olmaz. Diyabetten, üremeye, kanserden yüksek ateşe dek neredeyse her şey nöbet yapabilir. Epilepsi ise, nöbetlere karşı duyarlılığın arttığı bir beyin hastalığıdır.”

YANLIŞ: “Epileptik nöbetler ağrılı ve tehlikelidir.”

DOĞRU: “Nöbetler çoğu kişide ağrısızdır. Nadiren nöbet sırasında ağrı hissettiğini söyleyen hastalar görülebilir. Nöbetlerden kaynaklanan (çarpma, burkulma, ezilme, yanma gibi) ikincil ağrı nedenleri de olabilir. Nöbetler genel olarak tehlikesizdir.”

YANLIŞ: “Nöbet sırasında kişi dilini yutabilir, bu da ölüme yol açabilir.”

DOĞRU: “Nöbet sırasında bir kişinin dilini yutması mümkün değildir. Asla hastanın ağzını açmaya çalışmamalı, kişi yan tarafına yatırılarak ağızda biriken sıvıların solunum yoluna kaçması önlenmeye çalışılmalıdır.”

YANLIŞ: “Epilepsisi olan kişilerde gelişimsel bozukluklar ve ruhsal sıkıntılarda vardır.”

DOĞRU: “Epilepsisi olanlarda otomatikman gelişimsel bozukluklar ve ruhsal sıkıntılar olmaz. Genelde epilepsi dışında tamamen normallerdir. Gelişimsel kusurları olanların bir kısmında ise, epilepsi de olabilir. Epileptiklerin bir kısmında depresyon da görülür. Bazen varsanılar da (hallucination) olabilir.”

YANLIŞ: “Epileptikler araba sürebilir.”

DOĞRU: “Epileptik hastaların araba kullanma durumları, bulundukları ülkelerin trafik yönetmeliklerine göre düzenlenir. ABD de çoğu eyalette ilaç tedavisi ile normal olan epileptik hastalar araba kullanabilirken, Türkiye’de kesinlikle yasaktır. Tedavi altında olsun ya da olmasın.”

YANLIŞ: “Epileptikler çocuk doğuramaz.”

DOĞRU: “Epileptik annelerin bebekleri yüzde 90’dan fazla oranda sağlıklı doğar. Ancak sağlıklı bir anne adayının endişeleri gibi, epileptiklerin de düşünecek bir sürü şeyi vardır. Bir numaralı sorun anti-epileptik ilaçlardır. Bazı anti-epileptikler çocuğa zarar verebileceğinden, gebelikte kullanılabilecek güvenli ilaca geçmek gerekir. Yine de şunu belirtmeliyiz ki çocukta zararlı sonuçlara yol açan sadece bir anti-epileptik var.”

YANLIŞ: “Epilepsi işimi etkilemez.”

DOĞRU: “Epileptik hastaların gece vardiyasında çalıştırılmaması gerekir. Sık sık yapılan gece-gündüz mesai değişiklikleri nöbetleri tetikleyebilir.Dolayısıyla epilepsi işi etkileyebilir. Yapılan işin tehlikeliliği, konsantrasyon gerekliliği, el kontrol becerileri durumu gibi faktörlerin nöroloji uzmanı ile birlikte değerlendirilmesi uygun olur. Bu nedenle epileptikler bazı meslekler için uygun değildir.

YANLIŞ: “Epilepside tedavi ilaç kan düzeyi takipleri ile yapılır.”

DOĞRU: “İlaç kan düzeyi takipleri, ilacın klinik etkinliğini göstermekten uzaktır. Klinik başarı, ilaç kan düzeylerine bakılarak yapılamaz. Epilepsi tedavisi ampiriktir. İlaç kan düzeyleri uzman tarafından hastada zehirlenme şüphesi varsa ya da hastanın ilacı kullandığı konusunda endişeler varsa istenir. Diğer kullanımları tartışmalıdır.” busabahmalatya.com