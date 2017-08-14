Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, hijyenik şartların iyi olmadığı ortamlarda salgınların bile yaşanabildiğini belirterek, hem mide-bağırsak enfeksiyonundan korunmanın yolunu anlattı, hem de önerilerde bulundu. Yapalı, “Sıcak ortamda mikroorganizmalar kolayca çoğalarak gastroenterit adı verilen mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açabiliyor. Hastalık çoğunlukla hafif seyrederek birkaç gün içinde kendiliğinden geçebiliyor ancak kusma ve ishalin şiddetli olduğu vakalarda vücuttan su ve elektrolit kaybı gelişerek hastaneye başvuru gerektirebiliyor” dedi.

KAYNAĞI BİLİNMEYEN SULARI TÜKETMEYİN

Özellikle suların yaz aylarında en önemli bulaş kaynağı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Suna Yapalı, “Musluk suyu ve denetimsiz içme sularından uzak durun. Zorunlu hallerde suları kaynatarak için. Serinlemek için içeceklerinize eklediğiniz buzlara dikkat edin; zira buzlar bile önemli bir enfeksiyon kaynağı olabiliyor. Müesseselerde buzların musluk suyundan hazırlanmaması, ayrıca buz makinelerinin günlük olarak temizlenmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN

Enfeksiyonlardan korunmak için en önemli hijyen kuralının sık sık elleri yıkamak olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Suna Yapalı, “Ellerden yiyeceklere bulaşan mikroorganizmalar sindirim sisteminde enfeksiyonlara yol açabiliyor. Tuvaletten, ev ve bahçe işlerinden, evcil hayvanlara dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın. Gıda maddelerine dokunmadan önce de ellerin yıkanması çok önemli. Eller en az 30 saniye bol sabunlu suyla, parmak araları dahil ovularak yıkanmalı” şeklinde konuştu.

YİYECEKLERİN SAKLAMA VE YIKAMA KOŞULLARI

Doç. Dr. Suna Yapalı, açıkta satılan yiyecek ve içeceklerden, son kullanım tarihi geçmiş ürünlerden, pastörize olmayan süt ve süt ürünlerinden uzak durulması gerektiğini dile getirerek, “Gıdaları buzdolabı dışında uzun süre bekletmeyin. Çiğ sebze ve meyveleri bol ve temiz suyla yıkayın. Özellikle açık büfe servis yapan yerlerde açıkta uzun süre bekletilen soslu, mayonezli ve kremalı yiyecekler önemli enfeksiyon kaynağı olarak karşımıza çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

HAVUZ VE KİRLİ DENİZ

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, “Yaz sıcağında serinlemek için girilen havuz ve kirli denizler de enfeksiyon nedeni olabiliyor. Özellikle havuzların temizliğinin uygun koşul ve sıklıkla yapıldığından emin olun. Kalabalık ve temizliği yeterince yapılmayan havuzlar gözün yanı sıra mide ve bağırsak enfeksiyonları açısından da risk oluşturuyor. Su yutmamaya dikkat edin” dedi.

ORTAK TUVALETLERİN TEMİZLİĞİ

“Mide-bağırsak enfeksiyonlarına zemin hazırlayan önemli faktörlerden biri de tuvaletler. Tuvaletlerin temiz olması, özellikle mide-bağırsak enfeksiyonu şikayeti yaşayan kişilerin kullandıkları tuvaletlerin düzenli olarak temizlenmesinde özen gösterilmesi, ortak havlu kullanımından da kaçınılması çok önemli” diyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, hastalık halinde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Hastalık süresince vücudunuzun su, tuz ve mineral desteğini sağlayın. İshal düzelene kadar yağsız ve az posalı diyet yapın. İshal süresince yağsız çorbalar, yağsız peynir, yoğurt, patates haşlaması, elma, şeftali, muz ve havuç gibi besinler tüketin. Bu dönemde kepek ekmekten, yağlı ve şekerli gıdalardan, baharatlardan, bol posalı sebze ve meyvelerden uzak durun. Halk arasında ishali azalttığı sanılan kuru kahve ve kuru çay tüketiminden kaçının! Çünkü kahve ve çay vücuttan sıvı kaybına neden oluyor. Bol bol su içmeye özen gösterin. Yapılan en önemli hatalardan biri de; hekime danışmadan ishal kesici ilaçların kullanılması. İshal kesici ilaçların bilinçsizce kullanılması, bağırsak hareketlerini yavaşlatarak sindirim sistemindeki zararlı mikroorganizmaların atılımını durduruyor ve bağırsak hastalığını daha da ağırlaştırabiliyor. Uzun süren, tedaviye yanıt vermeyen, kanlı ve sümüklü ishallerde altta yatan bir bağırsak hastalığı olabileceğinden mutlaka bir Gastroenteroloji Uzmanına başvurun.”

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